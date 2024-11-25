Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Üretken Tepkiler

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde konuşan Perihan Bülbül, "Bu devletin bir dur demesi lazım. Şiddete karşıyız" dedi. KAÇEP Başkanı Nermin Fidan ise "Kadına ses bile yükseltilmemesi gerekirken kadına şiddet yapılıyor" diye konuştu.

Aksaraylı vatandaşlar ve Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Nermin Fidan ile Avukat Saynur Öztürk, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaş Yüksel Başaran, kadına yönelik şiddete tepkisini dile getirerek, "Karşıyım, çok üzülüyorum kadınlara şiddet olduğu için" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Perihan Bülbül ise "Bu konu hakkında şöyle bir düşüncem var. Buna son verilmesi lazım. Kadınlarımız çok feci şekilde şiddet görüyor, ölüyorlar. Bu devletin bir dur demesi lazım. Şiddete karşıyız, kadınlar savunmasız. Ben de bir kadınım ben de zamanında çok şiddet gördüm. Ömür boyu ceza verilmesini istiyorum bu şiddet uygulayanlara" dedi.

"Şiddetin önlenmesi için önce eğitim gerekiyor"

Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Nermin Fidan, "KAÇEP demek aile, çocuk, engelli politikaları demek. Yani biz aileden, kadından, engelliden ve çocuklar olmak üzere hepsinden sorumlu bir grubuz. Elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadına şiddete kesinlikle karşıyız. Aksaray'da az olmasına rağmen yine de kadına şiddet her yerde var. Bunun önlenmesi için önce eğitim gerekiyor. Eğitim de aileden yapılması gereken bir eğitim. Kadına ses bile yükseltilmemesi gerekirken kadına şiddet yapılıyor" açıklamasında bulundu.

"Şiddeti bir affetmek devamına davetiye çıkarmak demektir"

4 çocuk annesi Avukat Saynur Öztürk ise "İki oğlum, iki kızım var. İki kız evladı annesi olarak kadına şiddete özellikle bir duyarlılığım var. Bir kadın olarak da bir avukat olarak da öncelikle insan olarak şiddeti hiçbir şekilde hoş görmemiz mümkün değil. Şiddeti bir kere affetmek devamına davetiye çıkarmak demektir. Bu nedenle şiddetin tolere edilebilir, hoş görülebilir, anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur ve insani değildir. Bu kapsamda bakarsak şiddetin her türlüsüne kadına, çocuğa, hayvana ve insana şiddete hayır. Şiddete topyekün hayır. Kadınların öncelikle şiddete karşı sesini duyurması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Kadınlar haklarını arasınlar, çaresiz hissetmesinler"

Şiddetle karşılaşılması halinde yasal yollara müracaat edilmesi gerektiğini ifade eden Avukat Öztürk de, "Mesela devletimizin KADES uygulaması var. Sosyal politikaların ŞÖNİM hizmeti var. Bizim kadın hakları komisyonumuz var, baro olarak mağdur hizmetleri birimi var, savcılıklarımız var, emniyetimiz var. Dolayısıyla kadınlar kesinlikle şiddete karşı sessiz kalmasınlar, haklarını arasınlar ve kendilerini şiddetin ortasında bulmasınlar, çaresiz hissetmesinler" diye konuştu.