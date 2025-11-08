Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Nermin Tirit'in uğradığı menfur saldırı sonrası kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Rektör Çakmak ve Milletvekili Öncü, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAUM) öncülüğünde, Nermin Tirit'in menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak başta olmak üzere çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Cuma Namazının akabinde ETÜ Yerleşkesinde bulunan Gelin Paşa Camiinden Rektörlük Meydanı'na kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti ve farkındalık mesajı verdi.

Rektör Çakmak: Kadına yönelik şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez

Rektörlük meydanında konuşan Çakmak, kadına yönelik şiddetin ciddi bir toplumsal sorun olduğunu vurgulayarak: "Bugün burada, üniversitemizin ve şehrimizin kalbinde derin bir yara açan, hepimizi sarsan büyük bir kaybın ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin değerli çalışanlarından Nermin Tirit, 3 Kasım 2025 sabahı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu acı olay hem üniversitemiz camiasında hem de toplum genelinde büyük bir üzüntü ve teessüre yol açmıştır. Hiçbir gerekçe, bir kadının yaşam hakkını elinden almaya mazeret olamaz. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, insan yaşamının kutsallığına ve temel hakların dokunulmazlığına olan inancımız tamdır. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesini kararlılıkla uyguluyor; fiziksel, psikolojik, ekonomik veya dijital ortamda gerçekleşen her türlü şiddeti reddediyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Farkındalık artırıcı eğitim, destek ve danışmanlık mekanizmalarının daha da geliştirileceğini dile getiren Rektör Çakmak, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi yalnızca kurumların değil, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğudur. Bugün Nermin Tirit'i anarken yalnızca acı bir kaybı değil; insan yaşamının değerini, dayanışmanın gerekliliğini ve toplumsal vicdanın önemini de hatırlıyoruz. Merhume Nermin Tirit'in hatırası, şiddetsiz bir toplum için mücadele etme kararlılığımızın ve insan onuruna gösterdiğimiz saygının simgesi olarak daima yaşayacaktır" dedi.

Milletvekili Öncü: Toplumsal farkındalık hepimizin sorumluluğu

Fatma Öncü ise AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ise konuşmasında Nermin Tirit'in uğradığı saldırıyı kınayarak, "Bir kadın olarak, bir anne olarak ve bir Erzurumlu olarak yaşanan bu elim olay beni derinden yaraladı. Bu tür acıların ne şehrimizde ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde tekrar yaşanmamasını diliyorum. Şiddet, bizim medeniyetimizin değerleriyle bağdaşmaz; hiçbir canlı şiddete maruz kalmamalıdır. Olayı öğrendiğim andan itibaren Emniyet Müdürümüz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz ile hemen irtibata geçtim. Devletimizin kadınları korumak için sunduğu güçlü mekanizmalar var. Buradan özellikle hatırlatmak istiyorum: İçişleri Bakanlığımızın kadınların güvenliği için geliştirdiği KADES uygulamasını telefonlarınıza indirerek ihtiyaç anında kolluk kuvvetlerine anında ulaşabilirsiniz. Toplumsal farkındalık hepimizin sorumluluğudur. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Merhumeye rahmet, ailesine sabır diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
