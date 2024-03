Kadın Destek Merkezleri Projesi New York'ta Anlatıldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), New York'taki Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu çerçevesinde Türkevi'nde düzenlediği panelde 2022 yılında hayata geçirilen "Kadın Destek Merkezleri" projesini anlattı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı, 11-22 Mart tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu çerçevesinde Türkevi'nde "Bütüncül İyi Olma Hali için Birlikte Yürümek: Kadın Merkezlerinden Alternatif Uygulamalar" başlıklı panel düzenledi. Dünyadaki kadın destek merkezleri ve sığınma evlerinin temsilcilerinin katıldığı panelde, dezavantajlı kadınlara destek veren merkezlerin yanı sıra en iyi uygulama örneklerinden biri olan vakfın "Kadın Destek Merkezleri" anlatıldı. Panelistler iyi uygulama örnekleri üzerinde durdu. Türkevi'nde gerçekleştirilen panel, Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

"Merkezlerin amacı kadınların ekonomik ve sosyal dönüşümünü desteklemek"

Kadın Destek Merkezlerinin 2022 yılında faaliyete geçtiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, "Projenin amacı 15-29 yaş arası NEET, yani 'Not in Education, Employment or Training', kadınların ekonomik ve sosyal dönüşümünü desteklemek. NEET kategorisinde yer alan, kendini yalnız hisseden ve desteğe ihtiyaç duyan kadınlar, merkezimize başvurabiliyor. Kadınlar buraya gelerek sorularına cevap bulabiliyor, ihtiyaçları olan her alanda destek isteyebiliyorlar. Merkezlerimizde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan profesyonel ekiplerimiz var" ifadelerini kullandı.

Merkezin işleyişi hakkında detaylı bilgiler veren Gümrükçüoğlu, sadece İstanbul'daki Kadın Destek Merkezinde 2 bin 517 kadına hizmet verdiklerini söyledi. Konuşmasında 6 Şubat depremine de değinen Gümrükçüoğlu, "Depremin 3. haftasında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Kadın Destek Merkezlerimizi açtık. Deprem sonrası ne yapacağını, nereden yardım alacağını bilmeyen kadınlara rehberlik ettik. Kadınlara ve çocuklara kurslar, etkinlikler, eğitimler düzenledik. Deprem bölgesindeki Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla psiko-eğitimler ve grup çalışmaları ile 372 kişiye, rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında düzenlenen kurslarla 475 kişiye, kadınların istihdamına yönelik eğitimlerle 50 kişiye ulaştık. Toplamda ise deprem bölgesinde açtığımız Kadın Destek Merkezlerimiz ile bir yılda 6 bine yakın kadına hizmet verdik" diye konuştu.

"Amacımız kadınların karşılaştıkları zorlukların parametrelerini ve refah imkanlarını çeşitli örneklerle ele almak"

Moderatörlüğünü vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay'ın yaptığı panelde, kadın destek merkezleri ve iyi uygulamaları anlatmak üzere New Jersey'deki Women's Rights Information Center adına Lil Corcoran, Faces of Hope adına Jean Fisher, Women Welfare Organisation adına Amna Rumaisa, Malikah adına Rana Abdelhamid ve Türkiye'den vakıf adına Aslıhan Nişancı konuşmacı olarak yer aldı. Nursem Keskin Aksay konuşmasında, "Vakıf olarak bugün düzenlediğimiz programın amacı alternatif kadın destek merkezi modelimizi anlatmak ve kadınların hayatın farklı alanlarında karşılaştıkları zorlukların karmaşık parametrelerini ve bütünsel refah imkanlarını dünyanın dört bir yanından çeşitli örneklerle ele almak" ifadelerini kullandı.

Kadın Destek Merkezi proje danışmanı Doç. Dr. Aslıhan Nişancı ise vakfın kurduğu Kadın Destek Merkezlerinin bütüncül, kapsayıcı ve yenilikçi vaka yönetimi süreçlerini anlatarak, "İstanbul'da ve deprem bölgesinde kadınları desteklemekle kalmıyor, güçlenme süreci boyunca onlara eşlik ederek bu özel yolculuğu kadınlara kolaylaştırıyoruz" dedi.

Vakıf, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 58. Oturumu ile başlattığı gözlemci katılım sürecini 2015 yılından itibaren etkinlik düzenleyici olarak yürütüyor. Vakıf, bu yılki BM oturumlarına biri Kadın Destek Merkezleri, diğeri ise Gazze'de devam eden soykırım konulu iki etkinlikle katılıyor. - NEW YORK