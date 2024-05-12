Jeotermal Patlama Sonrası Gülizar Biçer Karaca Bölgeye Gitti

(DENİZLİ) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen jeotermal patlamanın ardından bölgeye giderek şirket yetkilileriyle görüştü. Biçer Karaca, "Çevre ve insan sağlığına zararı dokunma ihtimali çok yüksek olan bu olayın sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerekir" diye konuştu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan Gerali Mahallesi'nde meydana gelen jeotermal patlama ile ilgili TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Biçer Karaca, patlamanın gerçekleştiği yerde şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Şirket yetkilisi Halil Pekdemir ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Biçer Karaca, şunları söyledi:

"ÇIKAN GAZIN, HİDROJEN SÜLFÜR OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

"Sarayköy'de 15 gündür devam eden ve hem ülkenin hem de Denizli kamuoyunun kaygıyla takip ettiği jeotermal kuyu açma sürecinde meydana gelen patlamanın olduğu bölgedeyiz. Az önce firma sahibiyle uzun uzun konuştuk. Gerçekten insanlar çok kaygılı. Neden kaygılılar? Çünkü burada ne olduğu, neden olduğu ve sonuçları hakkında kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmemektedir. Biz sorularımızı sorduk, sözlü olarak yanıtladı. Ancak söz uçar, yazı kalır. İlk olarak geçtiğimiz günlerde Sarayköy Açık Cezaevi neden boşaltılmak istendi? Neden son dakikada vazgeçildi? İkincisi: Çökme tehlikesi var mıdır? Yok mudur? Buna ilişkin birtakım bilgilendirmeler ve duyumlar var. Bunun araştırılması ve bu bölgede bir çökme riskinin olup olmayacağı da mutlaka belgelendirilmeli ve raporlandırılmalıdır. Çevrede bulunan yurttaşlarımız sürekli bizi arıyor. Boğaz yanması, geniz yanması, göz yaşarması, alerjik astım ve benzeri üst solunum yolu rahatsızlığı bulunanlar kendilerini çok rahatsız hissettiklerini ve bu nedenle burada hastalıklarının daha da ilerleyeceği kaygısı taşıyorlar. Bu çıkan gazın, hidrojen sülfür olduğu iddia ediliyor. Ancak firma sahibi başka bir şeyden bahsediyor. Bu gazın ve biraz önce gördüğümüz kanalda bulunan akışkanın içeriğinin ne olduğu, tarım arazilerine ve çevre sağlığına zararlı birtakım yapılar içerip içermediğinin mutlaka ve mutlaka bağımsız herhangi bir siyasi baskı görmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından incelenmesi gerekmekte. İncelendiyse Sarayköy halkının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

"YAZILI YANIT İSTİYORUZ"

Israrla sorulan soru şu: Bu gökyüzüne doğru fışkıran gazın içeriği nedir? Asit yağmuru olarak Sarayköy'ün verimli tarım arazilerine, sebze meyve bahçelerinin üzerine akacak mı? Geçtiğimiz süreçte Aydın ve bölgesinde gördüğümüz akışkanın çok ciddi zararları olan toprağı çoraklaştıran bir yapı burada da olacak mı? Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz bu nedenle gördükleri zararı ifade ediyor. Birazdan o tarlalarda da bir inceleme yapacağız. Bu zararların miktarı nedir? Bu zararlar kalıcı mı geçici mi? Kısacası, bu patlayan kuyuda az önce firma sahibi 'doğal afet' dedi. Doğal afet, insanın müdahale etmediği, insan kaynaklı bir sebep olmaksızın gerçekleşir. Deprem bir doğal afettir. Sel bir doğal afettir. Ama burası insanın müdahalesiyle gerçekleşen bir felakettir. Bu doğal afet değildir. Bunun mutlaka ihmal ve sorumluları vardır. Bu nedenle 15 günden bu yana bir kişinin dahi yargıda ifade vermemiş olması da anlamlıdır. Biz hem bilimsel olarak, hem kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleriyle ama aynı zamanda bu felakete çevre ve insan sağlığına zararı dokunma ihtimali çok yüksek olan bu olayın sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu kaygı ve endişelere cevap olacak olan rapor ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılması, kamu kurumlarının mecburiyetinde ve sorumluluğundadır. Bu nedenle biz de burada halkın kaygılarını bizzat yerinde inceleyerek, ilgililerine sorularımızı sorarak üzerimize düşeni yaptık. Ama sorduğumuz sorulara sözlü yanıt aldık. Yazılı yanıtı istiyoruz. Sorduğumuz soruların raporlarla cevaplarının desteklenmesini istiyoruz. Ama şunu unutmasınlar, biz biliyoruz ki şeffaf bir şekilde bugüne kadar açıklanmamış raporların sonuçları sadece o raporlarla sınırlı kalmayacak. Daha üst mercilerde bunun takipçisi olacağız. Ama yargıda da bu felaketin sorumlularının hesap vermesi için gerekeni yapacağız."