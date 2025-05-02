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Japonya'da Dev Çukura Düşen Sürücünün Cesedi 3 Ay Sonra Bulundu

Japonya'da Dev Çukura Düşen Sürücünün Cesedi 3 Ay Sonra Bulundu
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Japonya'nın Saitama eyaletinde yolda meydana gelen dev çukura düşen 74 yaşındaki sürücünün cansız bedenine 3 ay sonra ulaşıldı. Olayla ilgili detaylar ve arama çalışmalarının zorlukları açıklandı.

Japonya'da kamyoneti ile seyir halindeyken yolda oluşan dev çukura düşen 74 yaşındaki sürücünün cansız bedenine 3 ay sonra ulaşıldı.

Japonya'nın Saitama eyaletindeki bir yolda meydana gelen çöküntünün neden olduğu facia ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 28 Ocak'ta kamyoneti ile seyir halindeyken yolda oluşan dev çukura düşen 74 yaşındaki sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin kamyonetin şoför kabininde bulunduğunu belirten yerel itfaiye yetkilileri, polisin resmi kimlik tespiti yapmak üzere çalışma başlattığını açıkladı.

Dev çukur kamyoneti yutmuştu

28 Ocak'ta Japonya'nın Saitama eyaletindeki Yashio şehrinde bulunan bir yolda çöküntü meydana gelmişti. Olayın ardından oluşan 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki dev çukur, hareket halindeki bir kamyoneti yutmuştu. Kamyonetin şoför kabininin çukurun merkezinden 30 metre uzağa sürüklendiği tespit edilirken, sürücüye ise ulaşılamamıştı.

Güvenlik riskleri arama çalışmalarını zorlaştırmıştı

Çukurun kısa sürede 40 metre çapa ve 15 metre derinliğe ulaşmasının ardından güvenlik riski nedeniyle arama çalışmalarına 9 Şubat'ta ara verilmişti. Yolda meydana gelen çöküntüye eski kanalizasyon borularındaki sızıntının neden olduğu tespit edilirken, bölgede yaşayan 1,2 milyon kişiye geçici olarak atık su tüketimini azaltma çağrısı yapılmıştı. 24 Nisan'da çukurda biriken yüksek miktardaki kanalizasyon suyunu tahliye etmek için çalışma başlatılmıştı. Son olarak dün, olay yerinde insan bedenine benzer bir silüetin tespit edildiği açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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