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Tunceli'de 'Munzur'dan Sayfalara Yolculuk' Projesiyle Köy Okullarına 5 Bin Kitap

Tunceli'de 'Munzur'dan Sayfalara Yolculuk' Projesiyle Köy Okullarına 5 Bin Kitap
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Munzur'dan Sayfalara Yolculuk Projesi' kapsamında köy okullarının kütüphaneleri yenilendi, 5 bin kitap öğrencilerle buluşturuldu. Ayrıca Mazgirt Akpazar İlkokulu'ndaki anasınıfı modernize edildi ve şehit jandarma anısına Tokat'taki bir okulun kütüphanesine 500 kitap bağışlandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Munzur'dan Sayfalara Yolculuk Projesi" kapsamında köy okullarının kütüphaneleri yenilendi, 5 bin kitap öğrencilerle buluşturuldu.

Tunceli'de çocukların eğitim hayatına katkı sunmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Munzur'dan Sayfalara Yolculuk Projesi", kent genelindeki köy okullarında önemli bir dönüşüme imza attı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yürütülen proje kapsamında, jandarma personelinin gönüllü katkılarıyla temin edilen 5 bin kitap öğrencilerle buluşturulurken, birçok okulun kütüphanesi yenilenerek daha modern ve işlevsel hale getirildi. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı hedefleyen proje sayesinde çocukların bilgiye erişim imkanları artırılırken, kitaplarla kurdukları bağın güçlenmesi ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması amaçlandı. Proje çerçevesinde ayrıca Mazgirt Akpazar İlkokulu'ndaki anasınıfı modernize edilerek minik öğrenciler için daha çağdaş bir eğitim ortamı oluşturuldu. Bunun yanı sıra, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görev yaparken şehit olan kahraman jandarmanın hatırasını yaşatmak amacıyla Tokat'taki Şehit J. Uzm. Onb. Doğan Kızılateş İlkokulu Kütüphanesine de 500 kitap bağışlandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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