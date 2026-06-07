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Florentino Perez 23 yıl sonra devrilecek mi? Real Madrid'de tarihi seçim

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Real Madrid'de 20 yıl sonra ilk kez çok adaylı başkanlık seçimi yapılıyor. Florentino Perez ile Enrique Riquelme arasındaki yarışın sonucu, İspanyol devinin geleceğini şekillendirecek.

  • Real Madrid'de başkanlık seçimi için Florentino Perez ve Enrique Riquelme yarışıyor.
  • Kulüpte yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez çok adaylı başkanlık seçimi yapılıyor.
  • Florentino Perez, 2000 yılından bu yana başkanlık yapıyor.

Dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid, tarihi günlerinden birini yaşıyor. İspanyol devinde başkanlık seçimi için üyeler sandık başına giderken, gözler mevcut başkan Florentino Perez ile rakibi Enrique Riquelme arasındaki yarışa çevrildi.

20 YIL SONRA İLK KEZ ÇOK ADAYLI SEÇİM

Real Madrid'de uzun yıllardır rakipsiz şekilde seçimlere giren Florentino Perez, bu kez güçlü bir rakiple karşı karşıya kaldı. Kulüpte yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez çok adaylı bir başkanlık seçimi gerçekleştiriliyor. Bu durum, seçim sürecini kulüp tarihinin en dikkat çekici organizasyonlarından biri haline getirdi.

FLORENTINO PEREZ YENİDEN ADAY

2000 yılında ilk kez başkanlık koltuğuna oturan Florentino Perez, görev yaptığı dönemlerde Real Madrid'i hem sportif hem de ekonomik anlamda dünyanın en güçlü kulüplerinden biri haline getirdi. Galacticos projesi, Santiago Bernabeu'nun yenilenmesi ve kulübün kazandığı çok sayıda kupa, Perez döneminin öne çıkan başarıları arasında yer alıyor.

RAKİBİ ENRİQUE RIQUELME

Perez'in karşısındaki isim ise genç iş insanı Enrique Riquelme oldu. Kulüpte değişim isteyen kesimlerin desteğini alan Riquelme, Real Madrid'in geleceğine yönelik farklı projelerle üyelerin karşısına çıktı. Genç adayın seçim yarışında nasıl bir sonuç alacağı merak konusu.

GÖZLER SANDIKTAN ÇIKACAK SONUÇTA

Real Madrid üyelerinin vereceği karar, kulübün önümüzdeki yıllardaki yönetim anlayışını da belirleyecek. Futbol dünyasının yakından takip ettiği seçimde Florentino Perez'in 23 yıllık hakimiyetini sürdürüp sürdüremeyeceği büyük merak uyandırıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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