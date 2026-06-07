Otoyolda saniyelerle yarış! Jandarmanın müdahalesi faciayı önledi

Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki fuel-oil yüklü tankerde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, Birecik ilçesi Keskince Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

JANDARMA EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Devriye görevi sırasında gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tankerin sağ arka tekerlek kısmında başlayan yangına hızla müdahale etti.

Ekipler, yangın söndürme tüpleriyle alevleri kontrol altına alarak yangının tankerin diğer bölümlerine sıçramasını engelledi.

OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Fuel-oil yüklü tankerde çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.