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Döküm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Döküm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan Murat Özdem, döküm makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'da, çalıştığı fabrikada döküm makinesine sıkışan Murat Özdem (27) hayatını kaybetti.

Olay, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Murat Özdem, henüz belirlenemeyen nedenle döküm makinesine sıkıştı. Acı içinde kalan Özdem'in feryadına koşan arkadaşları makineyi durdurup, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdem'in hayatını kaybettiği belirledi. Murat Özdem'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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