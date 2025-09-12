İznik Gölü'nde Kuraklık Farkındalığı İçin Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, iklim değişikliği ve kuraklık tehlikesine dikkat çekmek amacıyla İznik Gölü'nde bir farkındalık etkinliği düzenledi. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de katıldığı göl kıyısındaki organizasyona Uludağ Üniversitesi mezunu Op. Dr. Tevfik Güngör de destek verdi. Güngör, kuraklık sorununa ve azalan İznik Gölü suyuna dikkat çekmek amacıyla kıyıdan karşı kıyıya uzun bir mesafe ile gölü yüzerek geçti.

Orhangazi ilçesindeki Yeniköy Piknik ve Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, su krizinin dünya genelinde artışına değinerek; "İklim kriziyle birlikte suyun azaldığı bu dönemde, farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak son derece önemli" dedi. İznik Gölü'nün tarihi ve kültürel önemine vurgu yapan Çiftçi; "Bilinçsiz su tüketimi ve değişen iklim şartları nedeniyle su kaynakları giderek azalıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu coğrafyada Türkiye'nin en büyük beşinci gölü olarak bilinen İznik Gölü de risk altında. Zeytini, üzümü ve yüzlerce çeşit ürünü ile ülkemize üretim yapan bu bölgenin hayat kaynağına sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak için üniversitemizle ortak etkinlik yapan ve gölde uzun mesafe yüzerek dikkat çekmek isteyen Opr. Dr. Tevfik Güngör hocamıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya ise çalışma alanlarının sadece üniversiteyle sınırlı olmadığını, kentin sorunlarına da dikkat çektiklerini belirtti. Kaya; "Çok uzun süren kurak bir yaz ve eşlik eden orman yangınları, su kaynaklarımızı ciddi şekilde etkiledi. Bursa bu anlamda oldukça kırılgan bir coğrafya. Bu etkinlikle sorumluluklarımızı hatırlatmak ve farkındalık yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Göle girmeden önce konuşan Op. Dr. Tevfik Güngör de; "Bizler bu gölün çevresinde yaşayan göl halkıyız. Bu havzada yaşanan olumsuzluklar hepimizi etkiliyor. Eğer önlem alınmazsa gölün önemli bir kısmını ya da tamamını kaybedeceğiz ve bu kayıp sadece tek gelir kaynağı zeytincilik olan bölge halkını değil, İstanbul ve Bursa'nın içme suyunu da etkileyecek" dedi. BUÜ mezunu olduğunu belirten ve üniversiteye duyarlılığından ötürü göl halkı adına teşekkür eden Güngör, çocukluğundan beri yüzdüğü İznik Gölü'nde bir farkındalık oluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etkinlik, Op. Dr. Tevfik Güngör'ün yüzerek karşı kıyıya geçmesinin ardından sona erdi. - BURSA