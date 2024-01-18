İzmit Belediyesi, TEMA Vakfı Kurucularını Anma Programı Düzenledi

İzmit Belediyesi, TEMA Vakfı Kurucuları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit 'i ölüm yıl dönümlerinde andı.

Çevre dostu İzmit Belediyesi, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucuları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit için anma programı düzenledi.

Türkiye'nin "Toprak Dede"si Hayrettin Karaca vefatının 4'üncü yılında, "Yaprak Dede"si Ali Nihat Gökyiğit ise vefatının 1'nci yılında, Çayırköy Mahallesi'ndeki Ekolojik Yaşam Bahçesi'nde anıldı. TEMA Vakfı Kocaeli Temsilciliği ile birlikte düzenlenen anma programına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol, TEMA Vakfı İzmit İlçe Sorumlusu Nuran Taşdemir ve çok sayıda doğasever katıldı.

HEDİYE TAKDİMLERİ

Program kapsamında Merve Işık ve Defne Doğan şiir okumak için sahneye çıktı. Ardından TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol, TEMA Vakfı İzmit İlçe Sorumlusu Nuran Taşdemir, Başkan Yardımcısı Ünal Özmural'a plaket takdiminde bulundu. Özmural da ikiliye çiçek hediye etti. Programa katılan miniklere de hem ikramlarda bulunuldu hem de çam fidesi ile birlikte içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalar verildi.

"ÇOK BAŞARILI İŞ İNSANLARI"

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada andığımız Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit çok başarılı iş adamları. İşlerinde başarılı insanlar olmuşlar. Her ikisi de 97 yaşında vefat etmiş. Birbirlerini bu kadar gönülden seven insanlar yaşları ileri olmasına rağmen bir araya gelmişler ve temeller atmışlar. Bizler de o temellerin üzerine bina inşa etmeye gayret gösteriyoruz.

Sizler yaprak dede ve toprak dedenin torunlarısınız. Birisi demiş ki 'Türkiye çöl olmasın' diğeri demiş ki, 'Doğayı üzmeyelim, izleyelim' sizlerin de burada doğayı izleyebilmeniz için ortamlar hazırladık. Burası bir yaşam alanı. Hayrettin dedemizin adını vererek bu alanı düzenledik."

"TEMA, BİR HALK HAREKETİDİR"

TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ise "Bugün Hayrettin Dede ve Ali Nihat Dede'nin çabaları neticesinde TEMA Vakfı olarak 1 milyondan fazla gönüllüye ulaştık. Hayrettin Karaca her zaman, 'Okumak ibadettir, okumamak Cumhuriyete ihanettir' derdi. O yüzden okuyun çocuklar. Tüketerek değil, paylaşarak çoğalacağız. TEMA bir halk hareketidir. TEMA davasına hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.