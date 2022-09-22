İzmit Belediyesi'nden Dünya Alzheımer Gününde Anlamlı Yürüyüş

İzmit Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde farkındalık oluşturabilmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İzmit'e kazandırılan Alzheimer Yaşam Evi ile Alzheimer'ın yarattığı olumsuz etkileri azaltarak hem hastaların sosyal hayata adaptasyonunu ve yaşam motivasyonunu yükselten hem de hasta yakınlarına kendilerine ayıracakları vakit oluşturan İzmit Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde de farkındalık oluşturmak için yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

SOLAKOĞLU: "ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ"

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı yürüyüş sonrası günün anlam ve önemine ilişkin konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, şunları söyledi:

"21 Eylül Dünya Alzheimer Günü tüm dünyada kabul görmüş bir gün ve ne yazık ki Alzheimer hastalığı yaşlı nüfusumuz arttıkça artan ve erken teşhisi gün geçtikçe daha da önem kazanan bir hastalık oldu. İzmit Belediyesi olarak bu tür hastalıkların erken teşhisinin önemini vurgulamak ve bu alandaki çalışmaları daha görünür kılmak istiyoruz.

"HASTALARIMIZIN HAYATINDA ANLAMLI DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

Geçtiğimiz sene Haziran ayında açtığımız Alzheimer Yaşam Evi'mizle Kocaeli 'de ilk ve tek olan bir uygulamayı hayata geçirdik. O günden bu güne özellikle kentimizde bulunan Alzheimer hastası büyüklerimizin hayatında anlamlı değişiklikler elde etmeyi hedefledik. Hastalığın gelişini belki engelleyemeyiz ancak hastalığın evre atlamasının önündeki riskleri engelleyebiliriz. Alzheimer Yaşam Evi'ni açarken önceliğimiz Alzheimer hastası büyüklerimizin ve yakınlarının hayatlarında küçük de olsa bir değişiklik görebilmekti. Aldığımız olumlu dönüşlerden anlıyoruz ki, hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz.

"DAHA YAŞANILABİLİR BİR KENT İÇİN ÇABALIYORUZ"

Alzheimer hastalığı konusundaki farkındalığı geliştirmek, hastalığın erken teşhisinin önemini halkımıza anlatabilmek ve Alzheimer hastası büyüklerimiz ile yakınları için bu kenti daha yaşanılabilir bir hale dönüştürmek için çabalıyoruz, bu çabamızın da tüm yerel yönetimlere emsal teşkil etmesini diliyoruz. Çıkmış olduğumuz yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen Kocaeli Üniversite Nöroloji Ana Bilim Dalı'na da teşekkürlerimi sunuyorum."

ALAGÖZ: "İZMİT BELEDİYESİ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ile ilgili konuşma yapan bir diğer isim, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz oldu. İzmit Belediyesi ile iş birliği içerisinde olduklarını ve destek verdiklerini kaydeden Alagöz, şöyle konuştu:

"Her yıl Eylül ayının 21'i Dünya Alzheimer Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl da İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi bir farkındalık oluşturabilmek adına yürüyüş düzenledi.

"ALZHEIMER HASTASI SAYISI 50 MİLYONA DAYANDI"

Hastalarımız ve hasta yakınlarımızla beraber bu yürüyüşe destek verdik. Alzheimer hastalığı tüm dünyada popülasyon yaşlandıkça daha sık görülmeye başladı. O yüzden Alzheimer hastalığına karşı farkındalık oluşturulmasını çok önemsiyoruz. Şu anda dünyada 50 milyona yakın Alzheimer hastası olduğunu düşünüyoruz. Yıllar sonra bu sayının 100 milyonları aşacağını biliyoruz. O yüzden bu hastalığı erken teşhis etmek ve nöroloji hekimlerine bir an önce ulaştırabilmek tedavi açısından çok büyük önem arz ediyor.

"FARKINDALIK OLUŞTURULMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Alzheimer hastalığı bilindiği gibi bir unutkanlık hastalığı. Evet, bellek ile ilgili yakınmalar ön plandadır. Ancak giderek hastaların sosyal becerilerini bozar ve günlük yaşama katılımlarını azaltır. O yüzden erken teşhis konusunda farkındalık oluşturulması çok önemlidir."

Konuşmaların ardından katılımcılara ve vatandaşlara, İzmit Belediyesi'nin Aşevi'nde hazırlanan kek ve limonata ikramı yapılarak etkinlik tamamlandı.