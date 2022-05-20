İzmit Belediyesi İpek Böceği Evi'ni Hizmete Açtı - Haberler

İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma, katma değeri yüksek alternatif iş imkanı oluşturmak ve bölgede yok olma sürecine giren ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda geçen yıl dut fidanlarının dikildiği Süleymaniye mahallesinde İpek Böceği Evi açıldı.

İzmit Belediyesi, ipekböcekçiliğini İzmit'te yeniden canlandıracak İpek Böceği Evi'ni hizmete açtı. İpek Böceği Evi tanıtım programına, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Bursa Koza Kooperatif Müdürü Faik Ramazan Akyüz, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Balkan ve çiftçiler katıldı.

Programda Bursa Koza Kooperatif Müdürü Faik Ramazan Akyüz, çiftçiler için ipekböcekçiliği eğitimi verdi. İzmit Belediyesi'nin ektiği dut ağaçlarından toplanan yapraklar ipek böcekleri ile ilk defa buluşturuldu.

ÜRETİCİYE EĞİTİM VE UYGULAMA DESTEĞİ

Sakarya Vadisi'nin bir dönem en önemli geçim kaynaklarından biri olan ipekböcekçiliğinin yeniden gündeme gelmesi ve üreticiye, özellikle kadın ve gençlere ipeğin değerini hatırlatmak isteyen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ipek böceklerinin temel besin maddesi olan dut yaprağını yetiştirmek için hazırladığı projenin meyvelerini bu sene toplayacak.

Dut bahçesi ve ipek böceği evinde üreticilere ücretsiz eğitimler verecek olan İzmit Belediyesi, uygun koşulları sağlayan çiftçilere yetiştiricilik konusunda tecrübe kazanmaları için bu alanda üretim yapma olanakları da sunacak.

"TARIMI, TOPRAĞI, KENTİN ÜRETMESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Tarımsal kalkınma hamlelerine bir yenisini ekleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz tarımı, toprağı, kentin üretmesini çok önemsiyoruz. Yaşadığımız ekonomik zorluklar, sıkıntılar ve ne yazık ki çiftçinin yaşadığı sıkıntılar gün gelecek gıda krizine sebep olacak. Gün gelecek toprak ve toprağı işlemenin ne kadar büyük ve önemli bir zenginlik olduğunu hatırlayacağız. İşte o günlere varmadan biz de istiyoruz ki bu toprak her anlamda işlensin. Ekonomik olarak insanlara bir gelir kapısı olsun. Bu toprak bu zenginlik boş durmasın. O yüzden de belediyemize ait bütün arazileri bir şekilde ve belli projelerle ekip biçmeye çalışıyoruz.

"DAHA ÇOK İNSANI TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yaptığımız çalışmalarla bütün çiftçilerimizi kalkındırmamız mümkün değil ancak bir farkındalık da yaratmaya çalışıyoruz. Daha çok insanı teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu teşviklerden daha çok insanımız faydalansın istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş o eski tarım ürünleri de yeniden canlandırılsın istiyoruz. Bunun için de önce pilot uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Önce biz yapıyoruz, deniyoruz ve ortaya bir ürün çıkartıyoruz. Sonra da o ürünü üretmek isteyen çiftçilerimize gerek fide desteği gerek tohum desteği gerek gübre desteği gerekse eğitim desteği veriyoruz.

"İPEKBÖCEKÇİLİĞİNİ YENİDEN CANLANDIRMAK İÇİN BİR SENE ÖNCE KOLLARI SIVAMIŞTIK"

İpekböcekçiliği çalışmamız da bu gayretten, bu çalışmadan ve bu samimiyetten doğdu. Tarımsal kalkınma, katma değeri yüksek alternatif iş imkanı oluşturmak ve bölgemizde yok olma sürecine giren ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak için bir sene önce kolları sıvamıştık. Geçen sene Koza Birlik ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle buradaki yaklaşık 7 dönümlük araziye 700 adet ichinosa cinsi dut fidanı diktik. Peki İzmit Belediyesi olarak neden dut bahçesi oluşturduk ve ipekböcekçiliği projesine başladık? İpek, bildiğiniz gibi çok eski bir tarihi olan dünyanın en değerli dokuma malzemesi ve dünyada ipekten daha değerli olan dokuma malzemesi de yok. İzmit tarihinde de köylerimize çok büyük zenginlik katmış bir ürünüydü.

"BU TOPRAKLARDA YÜZYILLAR BOYUNCA İPEKBÖCEKÇİLİĞİNDEN CİDDİ KAZANÇLAR ELDE EDİLDİ"

Bu topraklarda yüzyıllar boyunca ipekböcekçiliğinden ciddi kazançlar elde edildi. Ancak zamanla suni ürünlerin de gelmesiyle ipekböcekçiliği gerilemeye başladı ve şu an maalesef ki bitme noktasına geldi. Biz de üreten belediye İzmit Belediyesi olarak buna da bir dur demek istedik. Bir sene önce dut ağaçlarımızı diktik. Bu projeyle, ipek böceği larvalarımızı beslememizle devam edecek, ortaya çıkan kozalar Koza Birliğe verilecek ve nihayetinde ham ipeğin büyük bir kısmı halı bir bölümü de giyim, ev eşyaları, nakış-dikiş malzemesi, ameliyat ipliği olarak bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Gayretimiz, bunların ufak da olsa bir başlangıcını yapabilmek, farkındalığını oluşturabilmek ve üreticimize alternatif gelir kaynağı sunabilmek.

"KAR MARJI YÜKSEK BİR ÜRETİM"

İpek böceği yetiştiriciliği çok verimli, kar marjı yüksek bir üretim. İki kutu içerisinde 40 bin canlı larva bulunuyor. 30-35 günlük kısa beslenme süresi ve 30 günde 10 ila 12 bin lira arasında kazanç sağlayabiliyor. Larvaları, üreticiye Koza Birlik ücretsiz olarak veriyor. Üretilen kozaları tekrar Koza Birlik alıyor ve üreticinin parası kısa süre içerisinde Ziraat Bankası'na yatıyor. Bu yönüyle de devlet destekli olan ipekböcekçiliği yetiştiriciliği hiçbir pazarlama derdi olmayan, tamamen kooperatifleşmiş ve kazanç garantisi olan katma değeri yüksek bir tarımsal faaliyet.

"TÜM KAYNAKLARI, UNUTULAN DEĞERLERİ, TERKEDİLMİŞ TARIMSAL FAALİYETLERİ TEKRAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARIP EKONOMİYE KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İpekböcekçiliği, diğer tarımsal faaliyetlere hiçbir yönden engel olmuyor, büyük bir sermaye istemiyor, çevreye zarar vermeden doğal kaynakları koruyor. İzmit'in sahip olduğu tüm kaynakları, unutulan değerleri, terkedilmiş tarımsal faaliyetleri tekrar gün yüzüne çıkarıp ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Köylerimizdeki hayatı yeniden canlandırıp üretim dışında kalan tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak, tarımsal verimliliği artırmak istiyoruz. ve bu şekilde de üretim desenini artırıp, kırsal kalkınmayla birlikte köyden kente göçü tersine çevirmeyi planlıyoruz.

"TOPRAĞIMIZIN HER TAŞI ALTIN, HER TAŞI AYRI BİR DEĞER"

Özellikle gençlerimiz köylerini terk etmesin istiyoruz. Topraklarına sahip çıksınlar. Sahip çıksınlar ki bu topraklar da onlara sahip çıksın. Toprağımızın her taşı altın, her taşı ayrı bir değer. Biz İzmit Belediyesi olarak yıllardır sahipsiz bırakılan topraklara sahip çıkmaya çalışıyoruz ve çiftçimize, üreticilerimize destek olmaya, onları asla yalnız bırakmamaya çabalıyoruz. Bahçemiz çok güzel görünüyor. Ben emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İpekböcekçiliği evimizde bundan sonra bu ürünü yetiştirmek isteyenler için hem bir eğitim alanı hem bir uygulama alanı olacak. Hem de burada kozalarımız yavaş yavaş oluşacak. Bir ay sonra da inşallah ortaya çıkan kozalardan da ipek oluşturmaya başlayacağız. Dut Bahçesi ve İpekböcekçiliği projemizin bir kez daha bölgemize, üreticilerimize İzmit'e ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Biz bütün imkanlarımızla üreticilerimize alternatif gelir oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"GEÇEN YIL EKTİĞİMİZ DUT FİDANLARININ BU YIL BÖYLE YEŞERDİĞİNİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM"

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, "İpekböcekçiliği bundan 40-50 yıl önce bizim geçim kaynağımızdı. Bugün yok olma aşamasına geldi. İzmit Belediye Başkanımız, sağ olsun ipekböcekçiliğini yeniden canlandıracak projeye imza atıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl ektiğimiz dut fidanlarının bu yıl böyle yeşerdiğini görünce çok mutlu oldum. Böyle güzel projelere hepimiz sahip çıkmalıyız, üretmeye devam etmeliyiz. Hayırlı olsun" dedi.

"ÜRETELİM, ÜRETİMDEN ÇIKMAYALIM"

Bursa Koza Kooperatif Müdürü Faik Ramazan Akyüz, "İpekböcekçiliği Bursa'da başlamış olup 1400'lü yıllara dayanır. Bugün İzmit'te tekrardan hayat buluyor. Biz Koza Birlik olarak bütün bu üreticilerimizi ipek böceklerini yumurtadan çıkmış canlı bir şekilde ücretsiz teslim ediyoruz. Bunun 30 günlük bir besleme süresi var. Kozanızın alım garantisi Koza Birliğe aittir. Devlet de ücretinizi bir iki ay içerisinde Ziraat hesabınıza yatırıyor. Atatürk, 'Milli ekonominin temeli tarımdır' der. O yüzden üretelim, üretimden çıkmayalım" diye konuştu.