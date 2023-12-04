İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Çınar Akademi öğrencileri, Ankara'ya düzenledikleri gezi kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ayrıca öğrenciler, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'ni de gezerek bilgi edindi.

İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Çınar Akademi, Ankara'ya gezi düzenledi. 11, 12 ve mezun sınıfları önce Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Ardından ODTÜ'ye giden Çınar Akademi öğrencileri, üniversiteyi gezerek bölümler hakkında bilgi sahibi oldu. Öğrenciler, üniversite yerleşkesi ve eğitimi konusunda akıllarındaki soru işaretlerine cevaplar buldu. Bilkent Üniversitesi'ni de gezen öğrenciler, ardından yapılan konferansta rehberlere sorularını yöneltti. Çınar Akademi öğrencileri, Ankara gezisi sonrası mutlu şekilde İzmit'e döndü. - KOCAELİ