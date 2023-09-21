İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Gaziler ve Aileleriyle Bir Araya Geldi

İzmit Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri ve ailelerini akşam yemeğinde ağırladı. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün ve daima yanınızda olacağımıza söz veriyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle gazileri ve ailelerini akşam yemeğinde ağırladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü organizesinde Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleşen programa, Başkan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin, Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar, Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı, Yeşilova Mahalle Muhtarı ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Ali Filiz, Kulmahmut Mahalle Muhtarı ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Turgay Oruç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Gölcük Temsilcisi Mehmet Hanefi Arslan, Darıca Temsilcisi Hüseyin Çoban, Kocaeli Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Yunus Coşkun, gaziler ve aileleri katıldı.

HÜRRİYET: "BU SENE DE BİR ARAYA GELMEK NASİP OLDU"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden bu yana Rabbim nasip etti ve biz böyle anlamlı günlerde bir araya geldik ve gelmeye devam ediyoruz. Burada dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Bu sene de beraber aynı sofrayı paylaşmak nasip oldu. Bu özel günde bir araya gelmek bizim için kıymetli. Öncelikle davetimizi kırmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık.

"KAHRAMANLARIMIZA BORCUMUZ ÖDENMEZ"

Bugün; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tek ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' rütbesinin verilişinin yıl dönümü. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canını ortaya koyan, bugünlerimizi borçlu olduğumuz, gazilik mertebesine ulaşan siz değerli gazilerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, göğsünü düşmana karşı siper eden, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı canı pahasına koruyan kahramanların borcu nasıl ödenebilir ki? Tabii ki öyle bir borç asla ödenmez.

"ÜCRETSİZ VE ÖNCELİKLİ HİZMETLERİMİZ"

Ancak bizler İzmit Belediyesi olarak gazilerimizin ve şehit yakınlarının yanında olmayı, bir nebze de olsa destek olmayı görev biliyoruz. Gazilerimizin büyük fedakarlıklarını unutmamak ve özellikle 'gazilik' şerefini yeni nesillere aktarabilmek için; çeşitli sosyal projeler ve desteklerle yanlarında olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Şehit ve Gazi Hizmetleri birimi aracılığıyla, siz değerli şehit aileleri ve gazilerimize sunduğumuz desteklerde her daim önceliğinizin olduğunu belirtmek isterim. Sosyal hizmetlerimiz, eğitim hizmetlerimiz, sağlık hizmetlerimiz gibi hangi alanda olursa olsun şehit yakınları ve gazilerimiz hiçbir koşul ve şart gözetmeksizin bütün hizmetlerimizden ücretsiz ve öncelikli yararlanabiliyorlar.

"DAİMA YANINIZDAYIZ"

Gazi ve şehit yakını ailelerimiz için tahsis ettiği makam aracı ile hastane randevularınızda veya kamusal hizmetleriniz için sizlere ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Belirli gün ve haftalarda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek ve geziler düzenleyerek gönül birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak için; parklarımıza, sokaklarımıza, meydanlarımıza, okullarımıza şehit ve gazilerimizin isimlerini veriyor ve onları yaşatmaya çalışıyoruz. Ben ve çalışma arkadaşlarım siz kıymetli ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi konusunda, yapılan çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğimize; bugün ve daima yanınızda olacağımıza söz veriyoruz.

"BAŞIMIZIN TACISINIZ"

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca şahadet ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı şükranla, minnetle ve rahmetle anıyor; hayatta olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Yüreklerinizdeki vatan aşkı daim, gönlünüzce bir ömür sizinle olsun. İyi ki varsınız, başımızın tacısınız. Her zaman yanınızdayız."