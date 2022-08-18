İzmir yerel haberleri: Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan Kentsel Dönüşüm Mesajı: 'İnsanları Dik Duran Tabutlarda Yaşatamayız'

İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 23'üncü anma yıl dönümünde kentsel dönüşüm mesajı verdi. Batur, "İnsanları dik duran tabutlarda yaşatamayız. Bu kentin binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi noktasında omuz omuza çalışmamız lazım" diye konuştu.

Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümünde, yaşamını yitiren binlerce insan Konak'ta anıldı. Konak Belediyesi'nin Konak Kent Konseyi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'yle birlikte düzenlediği anma etkinlikleri, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasıyla başladı. Etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediyesi meclisi üyeleri, İzmir, Karşıyaka, Karabağlar, Buca kent konseyleri üyeleri, muhtarlar, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

"BATUR: YAŞAM HAKKI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 17 Ağustos 1999'un Türkiye'nin en acı günlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yeni belediye başkanı seçildiği o günlerde deprem bölgesine giderek yaşanan acılara, sıkıntılara bizzat şahit olduğunu anımsatan Batur şöyle konuştu:

"Bizim depremi önlememizin imkanı yok. Bir doğa hareketi ama biz depreme karşı dayanıklı binalar yapmak mecburiyetindeyiz. Tek bir çare var, o da depreme dayanıklı binaların yapılmasıdır. İnsanları dik duran tabutlarda yaşatmamamız lazım. Bu kentin binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi noktasında omuz omuza çalışmamız lazım. Yani deprem kaçınılmaz bir gerçek. İşte üç gün önce yine deprem oldu. Bu akşam 7 büyüklüğünde bir deprem olmayacağını kimse garanti edemez değil mi? Değişmesi gereken yerleri değiştirmemiz gerekiyor. İnsan canı, insanın yaşam hakkı her şeyden önemlidir. Yerel yönetimler, odalarımız, kamu kurumları, valilik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak hep beraber sorunları birlikte çözmeliyiz. 23 yıl önce gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum."

"DERHAL ADIM ATILMALI"

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve kent konseyleri adına basın açıklamasını ise İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar yaptı. Basın bildirisini okuyan Ayatar, depremin üzerinden geçen 23 yılda gerekli tedbirlerin alınmadığına dikkat çekerek yaşanacak benzer bir depremin çok daha büyük bir yıkım ve kayıpla sonuçlanacağına işaret etti. "Benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için derhal adım atılmalı" diyen Ayatar, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Ülke genelindeki riskli yapılar tespit edilip güvenli hale getirilmeli. Uygun olmayan zemin ve arazilerdeki güvensiz yapılar derhal boşaltılmalı. Güvenli yapılaşmanın sağlanması için meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeli benimsenmeli. Çıkarılan deprem yönetmelikleri geliştirilmeli ve harfiyen uygulamaya konmalı."

DENİZE KARANFİL BIRAKILDI

Basın açıklamasının ardından kortej oluşturan katılımcılar ellerindeki meşalelerle Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden Gündoğdu Meydanı'na yürüyerek, depremde yaşamını yitirenler anısına denize karanfiller bıraktı.