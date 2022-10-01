İzmir yerel haberleri... Bornova 3. Kitap Günleri Başladı

Gelen İzmir haberlerine göre Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında Türkiye’nin en uzun süreli ve en geniş katılımlı etkinliklerinden olan Bornova Kitap Günleri, Büyükpark’ta 3. kez kapılarını açtı. Kitap Günleri kapsamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın desteğiyle kurulan Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı’nın açılışı da yapıldı.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında Türkiye'nin en uzun süreli ve en geniş katılımlı etkinliklerinden olan Bornova Kitap Günleri, Büyükpark'ta 3. kez kapılarını açtı. Kitap Günleri kapsamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın desteğiyle kurulan Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı'nın açılışı da yapıldı.

50 yayınevi ve 250 yazarı kitapseverlerle buluşturacak 3. Bornova Kitap Günleri Büyükpark'ta başladı. İmza günleri, söyleşiler, paneller, atölyeler ve birbirinden renkli sahne performansları ile 9 Ekim'e kadar devam edecek Kitap Günleri'nin açılışı, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'ın katılımıyla gerçekleşti.

Başarır, okurları için Beşli Çete isimli kitabını imzaladı ve organizasyonun ilk söyleşisini gerçekleştirdi. Başarır, ilk kitabını Başkan Mustafa İduğ için imzaladı.

"HERKES YAZAR OLAMAZ"

Kendisinin bir yazar olmadığını, iddianame olarak nitelendirdiği kitabını yazmayı bir görev bildiğini belirten Ali Mahir Başarır, "Bu ülkede milletvekili, bakan hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ancak herkes bir sanatçı, bir yazar olamaz. Ben bu kitabı ülkeme ve halkımıza duyduğum sorumlulukla yazdım. O yüzden sanata ve sanatçıya saygı duyup, sahip çıkacağız, tüm yazarlara inat destek olacağız" diye konuştu.

BAŞKAN İDUĞ'A ÖVGÜ

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan övgüyle söz eden Ali Mahir Başarır, "Bornovalılar çok şanslı. Bugün en son 3.5 yıl önce geldiğim Bornova gezme şansım oldu. Çok şeyin değiştiğini, geliştiğini yani bambaşka bir Bornova gördüm. Sayın Başkana yaptığı tüm çalışmalar için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYORUZ"

Pandemiye rağmen kitap günlerini her yıl gerçekleştirdiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Amacımız daha fazla insanı kitap okumaya teşvik etmekti. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'de okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda ise binde 7'iydi. Bu rakam Atatürk devrimleri ile çok yüksek oranlara ulaşsa da Türkiye'de düzenli olarak kitap oranı ne yazık ki yüzde birin altında. Böylesi etkinliklerle insanlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Tüm İzmirlileri Bornova'ya davet ediyoruz" diye konuştu.,

İduğ, açılışın ardından tüm stantları gezerek katılımcılarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

CUMHURİYET KİTAPLIĞI

3. Bornova Kitap Günleri kapsamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Saha Grubu ve Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin katkıları ile Bornova Belediyesi Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi'nde kurulan Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı'nın açılışı da yapıldı. Açılış kurdelesini, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Beşiktaş Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği yöneticileri ve Saha Grubu üyeleri birlikte kesti.

"KİTAP OKUYARAK DÜNYAYI GEZEBİLİRSİNİZ"

Bornova'da 5. Cumhuriyet Kitaplığı'nı açtıklarını belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, açılışa katılan çocuklara seslenerek, "Kitap okuyarak dünyayı gezebilir, farklı yüzyıllara tanıklık edebilirsiniz. Kitap okursanız, kendini geliştirir, kötü alışkanlıklardan uzak durursunuz. O yüzden mutlaka okuyun. Bizim amacımız bunu sağlamak. Bu yolda her zaman bize destek olan Bornova Belediyesi'ne Başkan İduğ'a çok teşekkür ediyorum" dedi.