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İzmir yerel haberleri... Bornova 3. Kitap Günleri Başladı

Yerel Haberler

Gelen İzmir haberlerine göre Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında Türkiye’nin en uzun süreli ve en geniş katılımlı etkinliklerinden olan Bornova Kitap Günleri, Büyükpark’ta 3. kez kapılarını açtı. Kitap Günleri kapsamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın desteğiyle kurulan Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı’nın açılışı da yapıldı.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında Türkiye'nin en uzun süreli ve en geniş katılımlı etkinliklerinden olan Bornova Kitap Günleri, Büyükpark'ta 3. kez kapılarını açtı. Kitap Günleri kapsamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın desteğiyle kurulan Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı'nın açılışı da yapıldı.

3. Bornova Kitap Günleri kapsamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Saha Grubu ve Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin katkıları ile Bornova Belediyesi Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi'nde kurulan Süleyman Seba Cumhuriyet Kitaplığı'nın açılışı da yapıldı. Açılış kurdelesini, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Beşiktaş Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği yöneticileri ve Saha Grubu üyeleri birlikte kesti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İzmir Yerel Haberler

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