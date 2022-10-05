İzmir yerel haberi... İzmir'in Düşman İşgalinden Günyüzüne Çıkmamış Eserler Sergilendi. Başkan Tugay: Ne Kadar Büyük Acılardan Sonra Bu Ülkenin Kurulduğunu Anlıyorsunuz

İzmir yerel haberi: İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ve büyük yangının yüzüncü yılı dolayısıyla hazırlanan ‘Ateş Çemberinde İzmir-İşgalden Kurtuluşa’ adlı sergi açıldı. Yunan orduları komutanı Trikopis'in kırbacından, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı sürecindeki İzmir fotoğrafları, haritalar, belgeler, resimler ve çeşitli materyallerin görücüye çıktığı sergi, büyük beğeni kazandı. Belediyeye ait Çatı Bostanlı'daki sergiyi basın mensuplarına gezdiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu salona girip fotoğrafları, belgeleri tek tek incelediğinizde aslında ne kadar zorlu bir mücadeleden sonra ne kadar büyük acılardan sonra bu ülkenin kurulduğunu, bağımsızlığımızı kazandığımızı anlıyorsunuz" dedi.

KERİM UĞUR

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu ve büyük yangının yüzüncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Ateş Çemberinde İzmir-İşgalden Kurtuluşa' adlı sergi açıldı. Yunan orduları komutanı Trikopis'in kırbacından, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı sürecindeki İzmir fotoğrafları, haritalar, belgeler, resimler ve çeşitli materyallerin görücüye çıktığı sergi, büyük beğeni kazandı. Belediyeye ait Çatı Bostanlı'daki sergiyi basın mensuplarına gezdiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu salona girip fotoğrafları, belgeleri tek tek incelediğinizde aslında ne kadar zorlu bir mücadeleden sonra ne kadar büyük acılardan sonra bu ülkenin kurulduğunu, bağımsızlığımızı kazandığımızı anlıyorsunuz" dedi.

Kentin kültür ve sanat kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun ve büyük yangının yüzüncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Ateş Çemberinde İzmir-İşgalden Kurtuluşa' adlı sergiyi açtı. Günyüzüne çıkmamış, nedide eserlerin yer aldığı sergi, Bostanlı Şehitler Bulvarı üzerindeki katlı otopark binasının çatısında oluşturulan Çatı Bostanlı'da İzmirlilerle buluşacak.

NEJAT YENTÜRK'ÜN KOLEKSİYONUNDAN

Ateş Çemberinde İzmir Sergisi, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edilmesiyle başlayan Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı sürecini kapsıyor. Tarihçi ve koleksiyoner Nejat Yentürk'ün koleksiyonu ve arşivinden seçilen fotoğraf, belge, gazete, kitap ve haritalar eşliğinde hazırlanan serginin kreatörlüğünü ise Aybala Yentürk yaptı.

Yunan orduları komutanı Trikopis'in kırbacından, Milli Mücadale ve Kurtuluş Savaşı sürecindeki İzmir fotoğrafları, haritalar, belgeler, resimler ve çeşitli materyallerin görücüye çıktığı sergi, büyük beğeni kazandı.

BAŞKAN TUGAY, SERGİYİ ANLATTI

Basın mensuplarına sergiyi gezdiren ve eserler hakkında bilgiler veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"İzmir'in kurtuluşunun 100. yılındayız. İzmir işgal edildiği gün Anadolu'da işgale karşı büyük bir tepki ile beraber kurtuluş mücadelesi başlamış ve bu mücadele 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla sonlanmış. Dolayısıyla Anadolu'nun işgali ve o dönem orada yaşanan hep İzmir odaklı bir süreç o yüzden 9 Eylül'ü biz çok önemsiyoruz. ve 9 Eylül'ün 100. yılında işgalden kurtuluşa kadar olan dönemde hem İzmir'de hem de Batı Anadolu'da özellikle Atatürk'ün başlattığı tüm mücadele çerçevesinde yaşanan süreci bir sergi ile aktarmak istedik."

YUNAN MEZALİMİNE AİT FOTOĞRAFLARIN BULUNDUĞU BÖLÜM 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN KAPALI

Başkan Tugay, pek çok özel belge, eşya, fotoğraf, resim ve materyalin bulunduğu sergide, en çok Yunan mezalimini anlatan eserlerin yer aldığı bölümden etkilendiğini söyledi. Bu bölümü 18 yaşından küçük ziyaretçiler için kapattıklarını aktaran Tugay, şunları söyledi:

"18 yaşından küçüklerin ziyaretine kapalı olan bir alanımız var. Orada, o dönemde, maalesef işgal altındaki, Türklere yapılan işkencelerin ve gerçekten insanlık dışı bir vahşetin görüntülerinin olduğu bir bölüm var. Oradaki fotoğraflar bizi çok etkiliyor ve üzüyor. En çok etkilendiğim yer orası diyebilirim. Çünkü şunu çok konuşmuyoruz; işgal edildi ama bununla ilgili mesela kolu kesilen bir çocuk, gözleri oyulan insanlar gibi... Bu kadar acımasızlığa maruz kalınmış, bunların örneklerini de görebileceğimiz bir alan."

"BÜYÜK ACILARDAN SONRA BU ÜLKENİN KURULDUĞUNU ANLIYORUZ..."

Başkan Tugay, açılan serginin önemini ise şu sözlerle anlattı:

"Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk önderliğinde, Anadolu halkının bir bütün olarak yaptığı kutsal bir savaş olduğuna inanıyorum. Her bir detayına hakim olmamız gerektiğini, o dönemde gösterilmiş olunan kararlılığı doğru anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sergide de bu var, bunu hissedebiliyorsunuz. Bu salona girip fotoğrafları, belgeleri tek tek incelediğinizde aslında ne kadar zorlu bir mücadeleden sonra ne kadar büyük acılardan sonra bu ülkenin kurulduğunu, bağımsızlığımızı kazandığımızı anlıyorsunuz. Bunun değerini bilememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu böyle iliklerimize kadar hissedebilmemiz için bu ya da buna benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçmişe dair resmi tarih kayıtlarında her şey çok detaylı yok oysa anlatılanlardan yüzlerce kat daha büyük ve değerli bir mücadele yürütülmüş o günlerde."

"ÇATI BOSTANLI PEK ÇOK SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparkı dönüştürürek oluşturdukları Çatı Bostanlı'da benzer pek çok sergiyi hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Tugay, "Bu bulunduğumuz alan sadece sergiler için yapılmış bir salon oldukça da büyük bir salon. Şu an ki mevcut bulunan serginin sergilenmesinin ardından yeni, farklı koleksiyonlar tabi ki sunulacak. Pek çok nitelik ve insanların dikkatlerini çekecek sergilere ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Biz de bu anlamda üzerimize düşeni yapacağız. Yeni sergiler geldikçe daha popüler daha çok ziyaret edilen bir alan olacağını düşünüyorum" dedi.