Ege'de 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

(İZMİR) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Ağustos Pazartesi Aydın'da 29, Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise İzmir'de 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 04.40 sıralarında lastik botla seyir halinda olan bir grup düzensiz göçmen bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından seyir halindeyken durdurulan lastik botun içerisinde yakalanan 29 düzensiz göçmen, ilk işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aynı gün içerisinde İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 09.45 sıralarında Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, Delikli Koy civarında 10'u çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: ANKA