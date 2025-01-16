İzmir Valisi Süleyman Elban, 2024 Yılı Asayiş ve Güvenlik Verilerini Açıkladı: 208 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 57 Bin 550 Aranan Şahıs Yakalandı

(İZMİR)- İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelinde 2024 yılında yapılan asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. 2024 yılında yüzde 5 oranında artışla 25 bin 429 narkotik olay olduğunu belirten Elban, Trafik denetimlerinde 6 milyon 528 bin aracın kontrol edildiğini, 203 organize suç örgütünün çökertildiğini, 57 bin 550 aranan şahsın yakalandığını, uzun namlulu silah yakalamada yüzde 260'lık artış olduğunu ve kentte geçen yıl 8 bin 50 hırsızlık suçlarının işlendiğini söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, beraberindeki kolluk kuvveti amirleri ile birlikte 2024 yılında ilde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş konularına ilişkin sayısal verileri açıkladı. Valilik binasında gerçekleşen toplantıya Vali Elban'ın yanı sıra İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Vekili Ruhan Gürol Saraçoğlu katıldı.

Narkotik olaylarda yüzde 5'lik artış

Narkotik suçlarla ilgili İzmir'de meydana gelen olaylarda bir önceki yıla göre 2024 yılında yüzde 5'lik bir artış olduğunu belirten Vali Elban, "2023 yılında toplam 24 bin 245 olay oldu. 2024'te ise 25 bin 429 narkotik olay olmuş. Yaklaşık yüzde 5'lik 2024 yılında olay sayısında bir artış söz konusu. 30 bin 257 gözaltı yapılırken 2024'te 29 bin 377 kişi gözaltına alınmış. Gözaltı sayısında yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş var" dedi.

Trafikte denetimlerinde işlem sayısında yüzde 67'lik artış

Trafikte denetimleri ilgili ise Vali Elban, 2023 yılında Emniyet ve Jandarma'nın toplam 5 milyon 832 bin araç kontrol ederken, 2024'te 6 milyon 528 bin aracın kontrol edildiğini, bu alanda yaklaşık yüzde 12'lik bir artışın olduğunu söyledi. Kontroller sonucunda 2023 yılında toplam 923 bin araca işlem yapılırken 2024 yılında ise bir milyon 488 bin araca işlem yapıldığını ifade eden Elban, işlem sayısında önceki yıla göre yüzde 67'lik bir artış olduğuna dikkat çekti. Elban, artışın etkili bir denetim yapıldığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Deniz araçlarıyla ilgili yapılan denetimlere ilişkin ise Vali Elban, "Kontrol edilen araçla 2023 yılında 9 bin 70 iken 2024 yılında 11 bin 827'ye çıkıyor. Bu da yüzde 30.4'lük bir artışa tekabül ediyor. Deniz araçlarıyla ilgili yapılan işlem sayısı 2023 yılında bin 768 işlem yapılmışken 2024 yılında 2 bin 23 deniz aracına işlem yapılmış. Yapılan işlem sayısında yaklaşık yüzde 15'lik bir artış gözükmekte" dedi.

2024'te 203 organize suç örgütü çökertildi

Organize suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılında kentte 203 organize suç örgütünün çökertildiğini de ifade eden Vali Elban, "2023 yılında 146 organize suç örgütü çökertilmiş. 2024 yılında ise 203 organize suç örgütü çökertilmiş. 2023-2024'ü karşılaştırdığımızda artış oranı yüzde 33 olmuştur. Aranan şahıslarla ilgili yapılan işlemlerde 2023 yılında 50 bin 830 aranan şahıs yakalanırken 2024'te ise 57 bin 550 aranan şahıs yakalanmış. 2024'te aranan şahıslarda 13.22'lik bir artış söz konusu. Bu sayının içine dahil olanlardan 5 yıl ve üzeri mahkumiyeti olan kişi sayısı 2023'te 4 bin 428'di, 2024'te yakalanan kişilerde beş yıl ve üzeri mahkumiyeti olan kişi sayısıysa 5 bin 151 yani bunda da yaklaşık yüzde 16'lık biz artış görülmektedir" şeklinde konuştu.

Uzun namlulu silah yakalamada yüzde 260'lık artış

Geçen yıl kentte ele geçirilen silahlarla ilgili de Vali Elban, "Ele geçen tabanca sayısı 4 bin 380. 2024'te 4 bin 446. Yüzde 1,5'luk bir artış söz konusu. Ama diğerlerindeki artış oranı çok yüksek. Yakalanan tüfek sayısı 2023'te 2 bin 35 iken 2024'te 2 bin 757'yle yüzde 35 buçukluk bir artış söz konusu. 2023'te 10 uzun namlulu silah yakalanırken 2024'te 36 yakalandı. Yüzde 260'lık bir artışa tekabül ediyor. 2023'te 384 kuru sıkı tabaca yakalanırken yüzde 100'lük bir artışla 2024'te 770 yakalandı. Kesici, delici alette ise 2023 bin 886 yakalanırken 2024'te bin 850 yakalandı. Yüzde 1'lik bir düşüş söz konusu" şeklinde konuştu.

Hırsızlık suçlarında yüzde 53'lük düşüş

Mala karşı işlenen suçlara ilişkin ise Vali Elban, 2023 yılında 39 bin 776 mala karşı işlenen suç söz konusu iken 2024'te sayının 26 bin 778'e düştüğünü belirterek yüzde 33'lük bir düşüşün olduğunu söyledi. Vali Elban, 2024 yılında bin 352 evden, 932 iş yerinden, 66 hayvan, 129 oto, 420 otodan, bin 339 bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet, 109 yan kesicilik, 3 bin 315 açıktan olmak üzere toplam 8 bin 50 hırsızlık yapıldığını, bir önceki yıla göre yüzde 53 düşüş olduğunu belirtti.

"İhbar ve şikayetin daha fazla olmasını bekliyoruz"

Kentte 2024'te ise emniyet ve asayişe ilişkin 112'ye 1 milyon 425 bin ihbar yapıldığını da aktaran Vali Elban, "2023'te emniyet asayişe matuf 1 milyon 388 bin ihbar gelmiş. 2024'te ise 1 milyon 425 bin. Yüzde 2.2'lik artışı da azımsamıyoruz ama bu manada ihbar ve şikayetin daha fazla olmasını bekliyoruz. Bu konuda tavrımız belli, kararlılığımız belli gerçek manada bize her türlü yapılan ihbarı zaten çok süratli bir şekilde değerlendiriyoruz. ve onun da çok faydasını görüyoruz. Başta suç ve suçluyla mücadele olmak üzere bizlerin yapmış olduğu her çalışmada vatandaşımızın bize desteği, onların vereceği katkı bizim yapacağımız çalışmalarda harcadığımız enerjiden daha aşağı değil, bize verecekleri katkı. Onun için onların vereceği katkıyı ihbarla olsun, diğer hususlarda olsun çok önemsiyoruz, çok önemli görüyoruz. O bizim yaptığımız çalışmalardaki başarımızı verimliliğimizi kat kat arttıracağını düşünüyoruz. O yüzden kendilerinden hem 112'ye ihbar konusunda hem de diğer konularda bize destek olmalarını çok önemsiyoruz, çok istiyoruz. Gerçek başarının sırrının da burada olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.