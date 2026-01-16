İzmir'de Suç Oranları Düşüş Gösterdi

(İZMİR) – İzmir Valisi Süleyman Elban, il genelinde 2025 yılında gerçekleştirilen kolluk faaliyetlerine ilişkin istatistiki verileri açıkladı. Elban, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş yaşandığını, trafik ve güvenlik denetimlerinin ise artırıldığını söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, il genelinde geçen yıl gerçekleşen kolluk faaliyetlerine ilişkin istatistiki verileri paylaştı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2025 yılında bir önceki yıla göre suç oranlarında azalma olduğunu belirten Elban, "Asayişte kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde, 2025 yılında yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 yılına kıyasla yüzde 10'luk bir azalma söz konusu. 2024 yılında 42 bin 966 olay meydana gelmişken, 2025 yılında bu sayı 38 bin 236'dır. Konut dokunulmazlığının ihlalinde yüzde 17, kasten öldürmede yüzde 9, kişi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 28, kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçlarında yüzde 13, cinsel tacizde yüzde 17, hakarette yüzde 7, kasten yaralamada yüzde 11 ve tehdit suçlarında yüzde 10 oranında düşüş söz konusu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarada, 2025 yılında toplam 8 bin 45 olay meydana gelmiş 2024 yılında ise bu sayı 12 bin 773'tü. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 4 bin 728 olaylık bir azalma söz konusu. Oransal olarak bakıldığında yüzde 37'lik bir azalışa tekabül etmektedir. Otodan hırsızlıkta yüzde 59, kapkaçta yüzde 64, yankesicilikte yüzde 75, motosiklet hırsızlığında yüzde 56, oto hırsızlığında yüzde 46, evden hırsızlıkta yüzde 43, yağma-gasp suçlarında yüzde 25 ve dolandırıcılıkta yüzde 31 oranında azalma kaydedilmiştir" dedi.

Adli arama ve yakalamalar, organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği verilere ilişkin ise Vali Elban, şunları kaydetti:

"Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerle ilgili olarak, 2025 yılında 26 bin 780 kişi kolluk birimlerimiz tarafından yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca ifadeye gelmesi gerekirken gelmeyen 42 bin 332 kişi de bulunarak ifadeye gelmeleri sağlanmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2025 yılı içerisinde 6 bin 352 silah ele geçirilmiştir. Bunların 3 bin 372'si tabanca, 954'ü kuru sıkı tabanca, 42'si uzun namlulu silah ve bin 984'ü av tüfeğidir. Organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılında toplam 296 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar sonucunda 212 organize suç örgütü çökertildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5 bin 257'si uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan olmak üzere, uyuşturucuyla ilgili çeşitli suçlardan toplam 27 bin 288 kişi gözaltına alınmıştır. 2025 yılında trafik denetimlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. 2025 yılında toplam 11 milyon 585 bin trafik denetimi yapılmıştır. 2024 yılında bu sayı 6 milyon 375 bin idi. Denetimler yüzde 82 oranında artmıştır. Buna karşın uygulanan ceza oranı aynı oranda artmamış, yalnızca yüzde 18 artış göstermiştir. Ticari taksilerde 2025 yılında 18 bin 763 denetim yapılmış, bu sayı 2024'e göre yüzde 21 artmıştır. Buna rağmen uygulanan ceza oranı yüzde 2 düşmüştür. Okul servis araçlarında ise 45 bin 704 denetim yapılmış, denetim sayısı yüzde 65 artarken ceza oranı yüzde 18'de kalmıştır."

Suriyeli sayısı 100 binin altına düştü

İzmir'de bulunan Suriyelilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Elban, "Bugün itibarıyla ilimizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 100 binin altına düşerek son sayı 98 bin 897'dir. Önceki toplantımızda bu sayı yaklaşık 102 bin 400 civarındaydı. Suriyeli göçmenlerin ülkelerine gitmeye devam ediyorlar" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrı verilerini de paylaşan Vali Elban, şu bilgileri verdi:

"2025 yılı içerisinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile ilgili toplam 1 milyon 513 bin 499 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların yüzde 1,9'u dışında hepsi vakaya dönüşmüş. 2024 yılına göre yüzde 4'lük bir artış söz konusu. Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve Sahi Güvenliğimizdeki arkadaşlarımız ilimizin hem kara kısmında hem sahi kısmında 7 gün 24 saat vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve burada en ufak bir sıkıntı çekmemesi ile ilgili denetimleri, çalışmaları sürekli devam etmektedir. Yapılan bütün bu çalışmalar, hizmetler tamamen onların huzur ve güvenliği bağlamında olmaktadır. Lütfen karşılaştığınız her konuyla ilgili çok süratli bir şekilde 112'yi aranmasını istiyoruz. Ulaştırılan her çağrı mutlaka değerlendiriliyor ve hemen kayıt altına alınıyor ve süratli bir şekilde de işlem yapılıyor. 2026'nın da inşallah ilimizde güven ve asayiş açısından çok iyi sonuçlar getirmesini ve ilimizin hakikaten bir huzur güven şehri olmasını ben temenni ediyorum. Bu amaçla çalışan tüm emniyet, jandarma ve sahil güvenlikteki arkadaşlarıma da gayretleri çabalar için teşekkür ediyorum" dedi.

"Uyuşturucu arzı noktasında güvenlik birimlerimizin yoğun bir çalışması var"

Basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Vali Elban, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Uyuşturucu arzı noktasında güvenlik birimlerimizin yoğun bir çalışması var. Geçen birkaç gün içerisinde hem Jandarmamızın hem Emniyetimizin sadece üç tonun üzerinde uyuşturucu hap yakalaması ve bunu imalathanesiyle ile ilgili imalathanenin ele geçirilmesi söz konusu ama bunun dışında da yoğun bir şekilde her türlü uyuşturucun yakalanması ilgili mücadele devam ediyor. Uyuşturucunun kullanımıyla ilgili ve çeşitleriyle ilgili kanalizasyondan alınan numune örnekleri de dahil olmak üzere farklı yöntemlerle yapılan tespitler var. Ama kişi sayısı tespiti ile ilgili elimizde bir veri yok. Şu kadar insan kullanıyor demek söz konusu değil. Ama genel anlamda bir kullanımla ilgili tespit ediyoruz ve onunla ilgili, bunun hem arzıyla ilgili yoğun çalışmalarımız var hem de özellikle gençlerimizin, yavrularımızın bu illete bulaşmaması, bunu hiçbir şekilde kullanmamasıyla ilgili de sürekli bir çaba içerisindeyiz."

"Bir semti, bir mahalleyi suçla damgalamak doğru değil"

Kentin bazı semt ve mahallelerin "suç merkezi" gibi gösterildiğini belirten Vali Elban, "Bazı yerleri biraz böyle imaj olarak farklı bir yere getirmeye çalışıyorlar. ya da işte o imajı biraz da abartarak belki paylaşımlarını, tıklamalarını artırmaya çalışıyorlar. Ama her alanla ilgili ilgili kolluk birimlerimizin ciddi çalışması var. Bir şeye dikkat etmek lazım. Bir semti, bir mahalleyi de tamamen bir suçla ya da bir kötü alışkanlıkla damgalamak da doğru bir tutum davranış değil. Orada günlük hayatını sürdürülmeye çalışan ister geliri nedeniyle, isterse alıştığı mahalle kültürü nedeniyle orada yaşamak zorunda olan birçok insan var. Hani onların tamamını da böyle bir şeyin içindeymiş ya da kötü alışkanlığa ya da suça müptela olmuş, o işe bulaşmış gibi değerlendirmekte onlara biraz haksızlık oluyor ama insanlar hem kültürü gereği hem maddi durumu gereği hem de mahalle psikolojisinden dolayı orada ayrılmak istemiyor. Onlara da haksızlık olmasın herkesi içine katmamak lazım. İzmir'in her bölgesiyle ilgili, her mahalle, her sokağa ile ilgili elimizde belli çalışmalar var. Her bölgede işlenen suç çeşidi farklı. Onun için bir yeri bir bölgeyi bir mahalleyi burası 'suç bölgesi, burası suç üretiyor' diye söylemek yanlış olur. Çünkü her bölgenin mahallenin her semtin aslında kendine göre farklı bir suç ya da kanuna aykırı tutum davranış profili var" ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin Avrupa'ya geçişi düştü

İzmir açıklarında göçmen kaçakçılığıyla ilgili ise Vali Elban, "Suriyelilerin artık Avrupa'ya geçişiyle ilgili sayı çok minimize oldu, oranlar çok çok düşük. Diğer uyruklarda bununla ilgili talep fazla. Öbür tarafta geçen yıl ilimizde Yunanistan adalarına denizden geçmeye çalışan göçmen sayısında 2024'e göre yüzde 52 bir azalış söz konusu. Bunda özellikle karada emniyetimizin ve jandarmamızın hem denetim hem de her noktaya kamera ve fotokapanla ilgili çalışmalarının büyük etkisi var. Hem de denizde Sahil Güvenliğimizin çok yoğun bir denetimi bu ara çok fazla deniz araçlarıyla ilgili, süratli araçlarla ilgili yine teknoloji karada ve denizde kullanılan sahi güvenliğimiz araçlara ilgili takviyeler doldu. Artı havada da 24 saat İHA'larla denetim yapıyoruz. Geçen yıl 2024'e göre yüzde 52 göçmen geçişinde azalma söz konusu. Bunu bu yılda yine aynı trendle devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.