İzmir Tabip Odası Seçimlerinde İki Grup Yönetim Kuruluna Seçildi

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Olağan Genel Kurulu seçimleri yapıldı, İzmir Dayanışmacı Hekimler, Çağdaş Hekimler, Demokratik Katılımcı Hekimler şeklinde üç listenin yarıştığı seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Hekim Dayanışması grubundan 4 ve Çağdaş Hekimler grubundan 3 hekim Yönetim Kuruluna seçildi.

İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Olağan Genel Kurulu seçimleri Namık Kemal Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Seçimlerde, Yönetim Kurulu üyeleri, Onur Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Büyük Kongre Delegeleri olmak üzere 4 grup belirlendi. İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Olağan Genel Kurulu'nun resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İzmir Hekim Dayanışması grubu ve Çağdaş Hekimler grubu olmak üzere 2 grup seçimleri kazandı. İzmir Hekim Dayanışması grubundan 4 ve Çağdaş Hekimler grubundan 3 hekim Yönetim Kuruluna seçildi. Denetim Kurulunda ise 2 hekim İzmir Hekim Dayanışması; 1 hekim Çağdaş Hekimler grubundan seçilirken, Onur Kurulu'na 3 hekim İzmir Hekim Dayanışması, 2 hekim Çağdaş Hekimler grubundan belirlendi. Büyük Kongre Delegelikerine ise 12 hekim İzmir Hekim Dayanışması, 3 hekim de Çağdaş Hekimler grubundan seçildi.

"TTB MERKEZ KONSEYİ SEÇİMLERİNE İZMİR ÇOK GÜÇLÜ BİR DELEGE GRUBUYLA GİDECEK"

İzmir Tabip Odası önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Kaynak, konuşmasında şu ifadeler yer verdi:

"İzmir Tabip Odası bugün İzmir Namık Kemal Lisesi'nde seçimini tamamladı. Bu seçime 3 grup katılmıştı. İzmir Dayanışmacı Hekimler, Çağdaş Hekimler, Demokratik Katılımcı Hekimler şeklinde üç grup bu seçime katıldılar. İzmir Hekim Dayanışması, Yönetim Kurulu'nda 4 üyelik; Çağdaş Hekim Grubu ise 3 üyelik aldı. Tabii ki seçmen burada aslında demokrasinin bir gereği olarak iki ayrı grubun bir arada çalışmasını önerdi. Bunu bu şekilde yorumlamak lazım. Buna karşılık TTB Merkez Konseyi'nin seçimi yani TTB'nin genel kurulunda oy kullanmak üzere delegeler de seçildi. İzmir'in delegelerinin çok büyük bir kısmı 3 tanesi dışında İzmir Hekim dayanışması ekibinden seçildiler. Dolayısıyla seçmen şu mesajı verdi. İzmir Hekim Dayanışması ile Çağdaş Hekimler yaklaşık olarak birlikte yönetsin. Fakat TTB Merkez Konseyi'nin şu anki yapısından daha farklı bir yapıya dönüştürülmesi yönünde İzmir Hekim Dayanışması'ndan çok sayıda delegeyi Ankara'ya göndermiş oldu. Dolayısıyla Haziran ayındaki TTB Merkez Konseyi seçimlerine İzmir çok güçlü bir delege grubuyla gidecek. Bunun da İzmir Hekim Dayanışması grubu için çok olumlu ve sevindirici olduğunu söyleyebiliriz."

"YENİ DÖNEMDE ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kaynak, oy kullan hekimlere de teşekkür ederek, yeni dönemde Türk Tabipleri Birliği ve İzmir Tabip Odası'nın sağlık sisteminin daha iyi duruma gelmesi yönünde halkın ücretsiz, ulaşılabilir, kaliteli ve çağdaş bir sağlık hizmetine ulaşması için elinden geleni yapacağına inandığını söyledi. Kaynak sözlerini şöyle noktaladı:

"İzmir'de hekimlerin tümüne öncelikle teşekkür ediyorum. Bu seçime geldikleri, katıldıkları, oy verdikleri için bir Pazar gününü burada geçirdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kuruluna giren arkadaşlarımıza onur kuruluna, denetleme kuruluna ve Merkez Konseyi delegelerine de bu dönemde başarılar diliyorum. Türk Tabipleri Birliği ve İzmir Tabip Odası elbette hekimlerin özlük hakları başta olmak üzere hekimlerin son dönemdeki itibarsızlaştırılması politikasına karşı çıkarak gerekli çalışmaları mutlaka yapacaktır ve sağlık sisteminin daha iyi duruma gelmesi yönünde halkın ücretsiz, ulaşılabilir, kaliteli ve çağdaş bir sağlık hizmetine ulaşması için elinden geleni yapacağına inanıyorum."