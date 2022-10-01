İzmir haberleri: 6. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali Başladı. Tunç Soyer: 'İzmir'in Unesco Edebiyat Şehri Olması İçin Başvuru Yapacağız'

Edinilen İzmir gelişmesine göre Bu yıl altıncısı “Edebiyat Sakindir” temasıyla düzenlenen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in UNESCO Edebiyat Şehri olması için başvuruda bulunacağımızı da müjdelemek isterim. İzmir’in dağlarından denizlere doğru akan cümleleri insanların diline ilk kez tercüme eden İzmirli Homeros, elbette UNESCO Edebiyat Şehri adaylığımızın özünü oluşturuyor” dedi.

Bu yıl altıncısı "Edebiyat Sakindir" temasıyla düzenlenen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in UNESCO Edebiyat Şehri olması için başvuruda bulunacağımızı da müjdelemek isterim. İzmir'in dağlarından denizlere doğru akan cümleleri insanların diline ilk kez tercüme eden İzmirli Homeros, elbette UNESCO Edebiyat Şehri adaylığımızın özünü oluşturuyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ve Goethe Enstitüsü'nün ortaklığıyla altıncısı düzenlenen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, Aziz Vukolos Kilisesi'nde dün yapılan törenle başladı. "Edebiyat Sakindir" temasıyla yapılan festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, 6. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali Direktörü Haydar Ergülen, festivalin onur konuğu Latife Tekin, Goethe Enstitüsü İzmir Müdürü Nivin El Sioufy, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, yazarlar ve edebiyatseverler katıldı.

SOYER: "EDEBİYAT SAKİNDİR"

Başkan Tunç Soyer, bu yılki festivalin İzmir'den dünyaya bir seslenişi olduğunu belirterek "Edebiyat, sakindir" dedi. Nasıl ki evlerin, mahallelerin ve ormanların sakinleri varsa düş ve düşünce dünyasının da sakinlerinin olduğuna inandığını dile getiren Başkan Soyer, "Menzili sonsuzluğa uzanan bu evrensel yurt, işte biz 'edebiyat sakinlerinin' dünyası. İstedik ki festivalimiz, dünyamızın bu zor günlerinde edebiyat sakinlerine güç versin. İstedik ki, bu güzel buluşmamız dünyamızda korkunun değil, uyumun yüzölçümünü çoğaltsın. Bencilliği ve bizciliği değil, çokluk içindeki birliği büyütsün. İşte bu yüzden kavuşmamızın adını 'Edebiyat sakindir' koyduk" dedi.

"SANAT İNSANIN İÇİNDEKİ GÖRÜNMEYEN AYNASIDIR"

Başkan Soyer, doğadaki sakinliği şehirlerin sokaklarına, meydanlarına taşımaya gayret ettiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bunun en temel yolu ise şehirde sanatı büyütmek. Çünkü sanat, insanın içindeki görünmeyen doğanın aynasıdır. Edebiyat Festivalimiz aracılığıyla sizlere, İzmir'in UNESCO Edebiyat Şehri olması için başvuruda bulunacağımızı da müjdelemek isterim. İzmir'in dağlarından denizlere doğru akan cümleleri insanların diline ilk kez tercüme eden İzmirli Homeros, elbette UNESCO Edebiyat Şehri adaylığımızın özünü oluşturuyor. Dünyamızın, ülkemizin ve şehirlerimizin baş döndürücü bir hız ve hırs yerine, yaşama sevincini yeniden çoğaltacağımız sakinliğe çok ihtiyacı var. ve biliyoruz ki nefes almamızı sağlayan, bizi özgür kılan, neşemizi artıran ve umudumuzu güçlendiren sanat, bunun yegane yolu. Edebiyat sakindir."

TEKİN'DEN MAHSA AMİNİ ANMASI

Festivalin onur konuğu Latife Tekin ise konuşmasına İran'da katledilen Mahsa Amini için "Kadın, Yaşam, Özgürlük" pankartı açarak başladı. İranlı kadınlar için herkesin ayağa kalkmasını isteyen Tekin, kadınların dayanışma içinde olması gerektiğini belirterek "Beni onur konuğu seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım daha çok kadın bu tür festivallerde onur konuğu seçilir" diye konuştu.

60'IN ÜZERİNDE ETKİNLİK VAR

7 ülkeden 40 konuğun katılacağı festival 7 Ekim'e kadar sürecek. Konak, Urla, Seferihisar gibi birçok ilçede 60'ın üzerinde etkinliğin yapılacağı festivalde bu yıl Ahmet Büke, Akif Kurtuluş, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Deniz, Barış İnce, Bekir Yurdakul, Betül Dünder, Çağla Meknuze, Doğu Yücel, Duygu Kankaytsın, Emel Kaya, Yavuz Ekinci, Gaye Boralıoğlu, Gönül Çatalcalı, Halil İbrahim Özcan, Hidayet Karakuş, Hüseyin Peker, Hüseyin Yurttaş, İlyas Tunç, İnanç Avadit, Latife Tekin, Nazmi Ağıl, Sema Kaygusuz, Semih Çelenk, Şerife Yalçınkaya, Şükran Yücel, Umay Umay, Veysel Çolak, Mario Tiago Paixao, Arzu Armağan Akkanatlı, Gizem Pınar Karaboğa, Eckhart Nickel ve Özgür Taburoğlu gibi önemli isimler yer alacak.