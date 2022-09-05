İzmir haberi! Ödemiş'in Kurtuluşunun 100. Onur Yılında Çeşitli Konserler Düzenleniyor

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Onur Yılı düzenlenen konserlerle kutlandı. 3 Eylül akşamı Göksel, 4 Eylül akşamı Onur Akın konserleri Ödemişlilere keyifli anlar yaşandı.

Ödemiş'in kurtuluşunun 100. Onur Yılını dolu bir etkinlik programıyla kutlayan Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde değerli isimler konserlere imza attı. İlçenin kurtuluş yıl dönümü olan 3 Eylül'de Türk Pop Müziği'nin önemli ismi Göksel, şarkılarını Ulus Meydanı'nı dolduran binlerce Ödemişli ile birlikte söyledi. Konserini İzmir Marşı'nı söyleyerek sonlandıran Göksel uzun süre alkışlandı. 4 Eylül Pazar akşamı ise Onur Akın, Ulus Meydanı'nda Ödemişlilerle buluştu. Herkes için özgür, mutlu, huzurlu ve barış içinde bir gelecek dileyen Onur Akın'a Ödemişliler de cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

"ZAFERİ ANCAK İNANANLAR VE KAZANANLAR KUTLAR"

Konserlerde Ödemişlilerin heyecanına ortak olan ve sanatçılara günün anısına Efe Heykeli armağan eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 100. yılı adına ve anlamına yakışır şekilde kutlamak ve coşkuyu taçlandırmak için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Kuvayı Milliye ateşini yakan Ödemiş'te binlerce hemşehrimizle 100. Yılımızı kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Zaferi ancak inananlar ve kazananlar kutlar" dedi.

Ödemiş'in kurtuluşunun 100. Onur Yılı etkinlikleri 7 Eylül Çarşamba akşamı 125. Yıl Kültürpark'ta 20.30'da başlayacak Kültür Gecesi ve ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Orkestrası konseriyle sürecek. 13 Eylül Salı akşamı da 21.00'de yine 125. Yıl Kültürpark'ta Kafkas Şenliği düzenlenecek ve sanatçı Gülcan Altan sahne alacak.