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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi Haber Videosunu İzle
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Afra Saraçoğlu ve Sefo’nun da bulunduğu 24 ünlü isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan 21 kişiden 10’u, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında ise tutuklama talep edildi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanat, spor ve cemiyet hayatından tanınan isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 21'i yakalandı.
  • Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten ve Hazal Filiz Küçükköse, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile iş insanları Volkan Akçıray ve Zeynep Akçıray yer aldı.
  • Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu için tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu sağlığı ile kamu düzenini korumaya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sanat, spor ve cemiyet hayatından tanınan isimleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon düğmesine bastı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları ve yer sağladıklarına dair kuvvetli delillere ulaşıldığı bildirildi.

ARALARINDA BİRÇOK ÜNLÜNÜN DE BULUNDUĞU 24 ŞÜPHELİDEN 21’İ YAKALANDI 

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişiden 21’i kolluk kuvvetlerince yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten ve Hazal Filiz Küçükköse; şarkıcı Sefo (Seyfullah Sağır), eski futbolcu Hasan Şaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile iş insanları Volkan Akçıray ve Zeynep Akçıray gibi tanınan figurler yer aldı.

SORUŞTURMAYA FUHUŞ VE ŞANTAJ SUÇLAMALARI DA DAHİL EDİLDİ 

Yürütülen adli süreçte bazı şüpheliler hakkındaki dosyanın kapsamı genişletildi. Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın yalnızca uyuşturucu değil; fuhşa aracılık etme, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlamalar nedeniyle de sorgulandığı aktarıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sadece uyuşturucu soruşturması üzerinden devam ediyor.

10 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki ilk işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, sonrasında ise kan ve numune örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Melis İşiten ve Yağız Sabuncuoğlu’nun da bulunduğu 10 isim, Adli Tıp’taki prosedürlerin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ 

Adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri tamamlanan 5 şüpheliden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile eski futbolcu Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması talep edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Boy:

helal olsun devletimize bu işlemler yapilman bu ülke değişmez

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Haber YorumlarıNECMETTİN SNTL:

Kelepçe yok gözlükler takılı böyle mi oluyor gözaltı

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Haber Yorumlarıhuseyinkolatar@gmail.com:

eee aras bulut garanti nin reklamınada çıkamaz

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