İzmir haberi... Konak'ta Aydın Erten Büstü Açıldı. Abdül Batur: "Belediye Başkanlığı Çizgisini Onun Işığında Sürdüreceğiz"

İzmir'de 1973 yılında seçildiği Gültepe Belediye Başkanlığı görevini 2 dönem yürüten Aydın Erten, 22. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Konak Belediyesi tarafından Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nda yaptırılan Aydın Erten büstü de anma töreninin ardından açıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Halkın içinde, halkın isteklerini yerine getirmek için çalışan bir belediye başkanlığı çizgisini, aynı Aydın Erten gibi, onun yolunda, onun ışığında sürdüreceğiz" dedi.

Gültepe'de halkın yararına yaptığı işlerle ve unutulmaz kişiliğiyle "Efsane Başkan" lakabını alan eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten, ölümünün 22'nci yılında unutulmadı. Aydın Erten için Gültepe Toros Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma töreninin ardından, Konak Belediyesi'nin Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nda yaptırdığı Aydın Erten büstü de açıldı.

Aydın Erten'in dostlarının ve sevenlerinin bir araya geldiği törenlere Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko ve Atila Sertel, eski İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve ilçe yöneticileri, CHP Karabağlar ilçe Başkanı Mehmet Türkbay, Konak Belediyesi meclis üyeleri, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Gazeteci Okan Yüksel ve yönetim kurulu üyesi Nail Dağdelen, platform üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, muhtarlar ile Gültepeliler katıldı.

BATUR: "VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Büstün açılış töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları söyledi:

"22 yıl önce yitirdiğimiz ama hiçbir zaman kalbimizden silmediğimiz değerli başkanımızı, bugün bir kez daha anıyoruz. Biraz önce mezarının başındayken, o sevgiyi 22 yıldır içimizden hiç eksiltmediğimizi ifade ettik. Yaptığı çalışmalarla, halka dokunmasıyla halkın gönlünde taht kurmasını bilen, örnek belediye başkanımızı her yıl sevgiyle anıyoruz. Daha önce söz vermiştik. Orman Bakanlığı'ndan bu alanın tahsisini aldık. Buradaki çalışmalarımızı tamamladık ve alanımızın açılışını değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de katılımıyla, mayıs ayında gerçekleştirdik. Burada kafeteryasıyla, macera parkıyla, oyun alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla bu bölgedeki önemli bir eksiği tamamlayan bir alan yarattık. Verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olduk. Alanın girişine Aydın Erten ismini yazdık ama Aydın Erten'i gelecek kuşaklarla tanıştırmak, Aydın Erten'in kim olduğunu onlara anlatmak, buranın Aydın Erten'le, Aydın Erten dostlarıyla bütünleşmiş bir alan olduğunu da hissettirmek istedik."

SANCAR MARUFLU'YU DA ANDILAR

Aydın Erten büstünün yapılmasında emekleri geçen Aydın Erten dostları Zeki Günen, Nail Dağdelen ve Muhsin Kurt'a da teşekkürlerini ileten Başkan Batur, her yıl Aydın Erten anmalarının sunumunu yapan ve geçen yıl vefat eden Sancar Maruflu'yu da unutmadı. Batur, "Sevgili Sancar Maruflu. Her yıl Aydın Erten anmasını, onun sunumuyla yapıyorduk. Onu da bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

Batur, Konak Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın ve Aydın Erten büstünün kente kazandırılmasından gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

"AYDIN ERTEN'İN İSMİNİ YAŞATMAK BİZİM İÇİN ONUR"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Aydın Erten'in halkın içinde olan, halkı için çalışan belediye başkanı çizgisini koruyarak, aynı yoldan yürüyeceklerinin altını çizdi. Aydın Erten'in adını yaşatacaklarını ve gelecek kuşaklara aktaracaklarını vurgulayan Başkan Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada, üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen ne mutlu ki unutulmayan bir belediye başkanını anıyoruz. Bizim de her zaman yaşamından, yaptığı çalışmalardan feyz aldığımız çok değerli bir başkan. Onu burada yaşatmak bizim için bir onur oldu. Onun ismini burada hep birlikte yaşatmak, Aydın Erten'i gelecek kuşaklara anlatmak çok önemli. Aydın Erten ölümsüzdür. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Onun yolunda belediye başkanlığı yapmaya devam edeceğiz. Halkın içinde, halkın isteklerini yerine getirmek için çalışan bir belediye başkanlığı çizgisini, aynı Aydın Erten gibi, onun yolunda, onun ışığında sürdüreceğiz. Aydın Erten'i bir kez daha sevgi ve rahmetle anıyorum, ışıklar içinde uyusun."

ÖZUSLU: "ADI ÖLÜMSÜZ"

Alanı İzmir'e ve Gültepe'ye kazandırdığı için Başkan Abdül Batur'a teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu şunları söyledi:

"Çok güzel bir tesis yapılmış. Ancak bu teşekkürü daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir alana ismi Gültepe'yle, İzmir'le, Türkiye'yle müsemma, Gültepe deyince akla onun geldiği, bütün mücadelesini Gültepe'de yapan, tüm kavgasını Gültepe'de veren, canla başla savaşıp, mücadele edip, bedel ödeyip, bu uğurda genç yaşta hayatını vermeyi bir an bile gözünü kırpmadan, sevgiyle karşılayan ve 'aslolan direnmektir' demeyi başarmış bir belediye başkanının, bir halk adamının, Aydın Erten'in adını vermesi çok daha anlamlıydı, çok daha güzeldi. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım."

Rekreasyon alanı ve büstünün açılmasıyla Aydın Erten'in adının ölümsüzleştiğine işaret eden Özuslu, Aydın Erten'in anısı önünde saygıyla eğildiğini dile getirerek, "Bugün ölümünden sonra bile ismi anılıp yaşatılıyorsa onun belediye başkanlığına getirdiği anlayış üzerine, toplumcu belediyecilik anlayışı üzerine kafa yormamız gerekir" diye konuştu.

DAĞDELEN: "68'LİLER OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İzmir 68'liler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Nail Dağdelen de şunları söyledi:

"Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur, yapacağım dediğini yapan, verdiği sözü tutan bir başkan. Abdül Başkanım, size çok teşekkür ediyoruz. Anlaşılan o ki bundan sonra da 68'liler olarak, Konaklılar olarak, İzmirliler olarak Abdül Başkanımıza daha çok teşekkür edeceğiz."