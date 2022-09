İzmir haberi | Karşıyaka Çatı Bostanlı, 'Ateş Çemberinde İzmir' Sergisi ile Açıldı

Karşıyaka Belediyesi'nin "Çatı Bostanlı" adıyla ilçeye kazandırdığı sergi salonu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in katılımıyla "Ateş Çemberinde İzmir-İşgalden Kurtuluşa" sergisi ile açıldı.

Bostanlı Şehitler Bulvarı üzerindeki katlı otopark binasının çatısında oluşturulan Çatı Bostanlı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in katılımı ile dün açıldı. Özgür Özel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra serginin küratörü Aybala Yentürk ve katkı sunan Nejat Yentürk'le birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Sergiye kendi arşivinden seçilen fotoğraf, belge, gazete, kitap ve haritalarla katkı sunan Nejat Yentürk, katılımcılara sergi hakkında bilgi verdi.

"DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şöyle konuştu:

"Bu sergide emeği geçen ve bu güzel anları paylaşmak için burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir program var, bugün buraya gelirken 'Herkes her yere çağırır ama Cemil Tugay bir yere çağırıyorsa orada bulunmak gerekir' hissiyatı içindeydim ve geldiğimde de gördüm. Belediye Başkanı'mızın ifade ettiği gibi, her şeyin yıl dönümü değerlidir ama işgalden kurtuluşun 100. yılı inanılmaz anlamlıdır. Elde bulunan daha önce bilinmeyen bilgileri, belgeleri, fotoğrafları 100. yılda paylaşıyor olmak, böyle bir sergiyi kente ve ülkeye kazandırıyor olmak çok değerlidir. Bostanlı'da bir süpermarket çatısının böyle bir amaç için fark edilmesi ve bir sergiye dönüştürülmesi önemli bir yerel yöneticilik yeteneğidir. Onun için Karşıyaka Belediyesi'nin tüm çalışanlarına, bilhassa Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyor, kendisini tebrik ediyorum."

"BU YIL 9 EYLÜL'Ü BAŞKA KUTLUYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu sene 9 Eylül'ün bambaşka duygularla kutlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz yer Bostanlı ve şehrin simge alanlarından birindeyiz. Sanata, kaliteye aç; medeniyeti zaten yaşayan ama bu yönde tesisleşmeleri özleyen insanlarımız için bu alanı oluşturmuş olmak basit ama yaratıcı bir fikirle başlayan süreçti. Burayı böylesine güzel bir alana dönüştüren tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz 9 Eylül'ü her sene kutluyoruz, İzmirliler için bir bayramdır fakat 100. yılda hepimiz çok daha derin manevi duygularla kutladık, bu nedenle yaptığımız her aktivitenin manevi yönü çok güçlüdür. ve hepimiz de bir şeyi fark ettik; ülkemizde bir şeyler yanlış gidiyor. 100 yıl önce atalarımızın çok acılar çekip, o acılarla mücadele edip gerçekten çok kahramanca bir savaşla ülkemizi kurtaranların, hayal ettiği ülkede mi yaşıyoruz diye sorduğumuzda 'hayır' cevabını verebilecek bir durumdayız. Şunu fark etmeliyiz; biz, o dönemlerde yaşanan her şeyi eksiksiz bilmiyoruz ve alanında uzman kişilerden öğrenmeye ihtiyacımız var."

"SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

Büyük mücadeleler ile kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması için herkesin önemli sorumlulukları olduğunu belirten Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Türk milleti kahramandır, Türk milleti kendisine saldırmayan kimseye hiçbir şey yapmamıştır. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Anadolu'da insanlara yapılan işkenceler, zulümler o kadar ağırdır ki… Biz, böylesine zalimce bir işgalden, ülkemizi parçalamaya çalışan o emperyalizmden bizi kurtaran insanlara hak ettikleri saygıyı her zaman, her yerde göstermek zorundayız. Bilmemiz gereken gerçekleri bilmeli ve unutmamalıyız, sonrasında bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar değerli olduğunu, onu korumak için her birimizin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu hatırlamalıyız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

KARŞIYAKA BELEDİYESİ ÜSTLENDİ

Serginin küratörlüğünü üstlenen koleksiyoncu ve araştırmacı Aybala Yentürk ise şunları söyledi:

"Milli mücadeleye baş koymuş ve bu uğurda can vermiş olan herkese duyduğum vefa borcunu biraz olsun ödeyebildiysem ne mutlu bana. Bu serginin bir başka önemi daha var. O da tasarımından kurulumuna kadar tümüyle Karşıyaka Belediyesi tarafından üstlenilmiş olmasıdır. Belediye Başkan'ımız Sayın Cemil Tugay'ın inancı ve destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu serginin her köşesinde arkadaşlarımın özverili çabaları var; kendilerine bir kez daha çok teşekkür ederim. Ayrıca çok değerli aile arşivleriyle bize katkıda bulunan Zafer Falay ve ailesi ile Cem Karagözlü ve ailesine de teşekkür ederim. Amerika'dan bize elini uzatan Karşıyakalı koleksiyoncu Yavuz Çorapçıoğlu'na, İstanbul'dan Uğur Yeğin ve İnönü Vakfı'na da teşekkürlerimi sunuyorum"

Katılımcılar, konuşmaların ardından Nejat Yentürk eşliğinde sergiyi gezdi, sergide yer alan eserler hakkında bilgi edindi.

NEJAT YENTÜRK'ÜN KOLEKSİYONUNDAN

Ateş Çemberinde İzmir Sergisi, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edilmesiyle başlayan Milli Mücadele ve kurtuluş sürecini kapsıyor. Nejat Yentürk koleksiyonu ve arşivinden seçilen fotoğraf, belge, gazete, kitap ve haritalar eşliğinde hazırlanan serginin odaklandığı ana başlıklardan birini, Yunan ordusunun işgal boyunca Batı Anadolu'da meydana getirdiği tahribat ve zulümler ile Türk tarafının yaşanan olayları dünya kamuoyuna duyurma çabaları oluşturuyor. Osmanlı ve Ankara hükümetleri ile Türk aydınlarının bu amaçla hazırladığı propaganda yayınları, sergide önemli yer tutuyor.

HİÇ BİLİNMEYEN BELGE VE FOTOĞRAFLAR

Ateş Çemberinde İzmir sergisi, 2022 Eylül ayının, İzmir'in işgalden kurtarılışının yanı sıra, tarihin gördüğü en büyük yangınlardan biri sonucunda yok oluşunun 100. yıl dönümü olduğuna da dikkat çekiyor. ve ziyaretçileri, sıklıkla zihinleri meşgul eden "İzmir'i kim yaktı" sorusuyla sınırlı kalmak yerine, üzerinde pek az konuşulan, hatta pek çok kişinin habersiz olduğu Büyük Taarruz sonrasında geri çekilen Yunan ordusunun Batı Anadolu'da yaktığı köy, kasaba, şehirler ve buralarda uyguladığı akıl almaz şiddet üzerinde düşünmeye davet ediyor. Bu bağlamda sergide yer verilen belgesel niteliğindeki fotoğraf ve filmler yüzyıl önce yaşanan trajik olaylara tanıklık ediyor. Çoğu devlet arşivlerinde bile bulunmayan, varlığından haberdar olunduğu halde görülmemiş belge ve fotoğraflara yer veriyor olması da serginin bir diğer önemli özelliği olarak gösteriliyor.

KARŞIYAKA'DA YAŞANAN OLAYLAR

Sergide, işgal ve kurtuluş günlerinde Karşıyaka'da yaşanan tarihi olaylara da yer veriliyor. Yunan kralı Konstantin ve maiyetindekilerin Karşıyaka'da konaklaması, Türk ordusunun önünden kaçan Yunan askerlerinin Karşıyaka üzerinden kaçışları, 10 Eylül 1922 günü Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Karşıyaka'ya gelişi ve burada konaklaması bu olayların başlıcalarından.

Sergide ayrıca, Zafer Falay ve ailesinin arşivinden Fahrettin Altay'ın İzmir yangını sırasında çektiği fotoğraflar ile kullandığı fotoğraf makinası ve Kurtuluş Savaşı'nda esir düşen Yunan general Trikupis'e ait kamçı da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Cem Karagözlü ise anneannesinin 9 Eylül için kendi elleriyle diktiği bayrak ile sergiye katkı sağlıyor. Sergiye arşiv ve koleksiyonları ile katkıda bulunanlar arasında Prof. Dr. Yavuz Çorapçıoğlu, Uğur Yeğin, İnönü Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı ve Şişli Atatürk Müzesi bulunuyor.

11 ARALIK'A KADAR AÇIK

Küratörlüğünü koleksiyoncu ve araştırmacı Aybala Yentürk'ün üstlendiği serginin tasarım ve kurulum süreci tümüyle Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. 11 Aralık 2022 tarihine kadar açık kalacak olan Ateş Çemberinde İzmir Sergisi, pazartesi günleri hariç her gün 10: 00-18: 30, perşembe günleri ise 10: 00-20: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.