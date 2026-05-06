Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

Bozburun ve Selimiye Mahallesi arasındaki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın söndürme helikopterlerinin de sevk edildiği yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışma yürütüyor.