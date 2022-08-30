İzmir haber | İzmir'in ilçelerinde 30 Ağustos coşkusu

İzmir haberleri... Tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı, İzmir'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde gün boyu sürecek kutlamalar sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma programıyla başladı. Programa İzmir Vali Yardımcısı Osman Nuri Canatan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcı vekili Numan Haktan Avcı, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama programında Cumhuriyet Meydanında Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Program, Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile son buldu.

Zafer Bayramı'nın 100. yıl coşkusu Aliağa'da Serdar Ortaç konseriyle ikiye katlanacak. Saat 21.30'da Avcı Ramadan'da sahne alacak olan ünlü sanatçı, seslendireceği birbirinden güzel şarkılarıyla Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşatacak.

Çeşme'de Levent Yüksel sahne alacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çeşme'de de Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı. Çeşme'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saat 19.30'da Çeşme Kalesinde gerçekleştirilecek resepsiyon ile devam edecek. Saat 20.30'da ise Zafer Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanına kadar devam edecek Zafer Yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos video gösterimi ile halk oyunları ekibinin sunacağı zeybek gösterisi gerçekleştirilecek. Kutlama programı, 21.30'daki Levent Yüksel 100. Yıl Konseri ile son bulacak.

Menemen'de geçit töreni

Menemen Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören ise Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Belediye Başkan vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri, gaziler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Menemen Kaymakamlığında tebriklerin kabulünün ardından Atatürk Caddesinde bando eşliğinde kutlama ve geçit töreni düzenlendi.

Bayraklı'da Kickboks Şampiyonası

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Bayraklı'da çelenk töreni düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgi Yolu girişindeki Atatürk heykelinde genci yaşlısı yüzlerce kişi bir araya geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda iller arası Kickboks Şampiyonası da düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen müsabakalara Denizli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla'dan 239 sporcu katıldı. 5 sporcu ile yarışan Bayraklı Belediyesi, şampiyonayı 3 dereceyle tamamladı. Bu çerçevede Nehir Yaman ve Bedirhan Yıldız kendi kategorilerinde ikinci ve Hayrunisa Kızılay ise üçüncü oldu. - İZMİR