İzmir'den Manisa'ya uzanan Cumhuriyet mektubunun hikayesi duygulandırdı

Öğrencilerin İzmir'den uçurduğu balona bağlanan mektup Manisa'da bulundu

Mektubu bulan çiftçi Mehmet Yavuz: "Mektubu okuyunca duygulandım"

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında yazdıkları mektupları uçan balonlar vasıtasıyla gökyüzüne uçurdu. Bu balonlara bağlanan mektuplardan bir tanesi, 110 kilometre uzaklıktaki Manisa'nın Gördes ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mehmet Yavuz'a tesadüfen ulaştı, duygu dolu anlar yaşandı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlanırken, İzmir Bayraklı'da da Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda öğrenciler, Cumhuriyetin önemi hakkında mektuplar yazdı. Daha sonra okul idaresi tarafından temin edilen uçan balonlara yazılan bu mektuplar bağlandı. Okul Müdürü Yücel Çakır'ın numarasının da yer aldığı 10 uçan balon, 29 Ekim sabahı öğrencilerle birlikte gökyüzüne uçuruldu.

1 hafta sonra gelen telefon: "Mektubu buldum"

Öte yandan öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ederken, 1 hafta sonra okul müdürünün telefonu 110 kilometre uzaklıktan çaldı. Manisa'nın Gördes ilçesi Karağaç Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Yavuz, mektubun bağlı olduğu balonu sönmüş bir şekilde bulduğunu söyledi. Mektubu okuyan Yavuz duygulandığını aktarırken, Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu öğrencileri ve okul idaresi de düşüncelerini anlattı.

"Geri dönüş olması bizim için değerliydi"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün yönlendirmelerine bağlı olarak bir dizi etkinlik yaptıklarını vurgulayan Okul Müdürü Yücel Çakır, "Mektup etkinliği de bunlardan bir tanesiydi. Okulumuzun Türkçe Öğretmeni Taylan Bey'in önerisi ile birlikte bu etkinlik gerçekleştirildi. Öncelik olarak tüm öğrencilerimizden gönüllülük esasına dayanarak Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Cumhuriyetle ilgili duygu ve düşüncelerini içeren mektup yazmalarını talep ettik. Hiç bilmedikleri kişilere, hiç bilmedikleri yere gidecek olan bu mektupların içerisinden 10 tanesini balonlarla Cumhuriyetimizin 100. yılı çerçevesinde yaptığımız törende gökyüzüne bıraktık. Bu balonlardan bir tanesi Manisa'nın Gördes ilçesinde bir vatandaşımıza ulaştı. Tabii ki bu etkinliğe asıl değer katan, anlam katan vatandaşımızın bunu önemli bulup, eline geçtikten sonra paylaşmış olduğumuz iletişim numaralarından dönüş yapması oldu. Bu ayrıca bir önem ve değer ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz bir mutluluk yaşadık okulumuzda"

Türkçe Öğretmeni Taylan Sebilci de, "Amacımız; bu mektup etkinliğinde çocukların kendi ana dillerinde, Cumhuriyet sevdasını, bağımsızlık tutkularını hiç bilmedikleri, hiç görmedikleri bir yerlere ulaştırmaktı. Bu amaç doğrultusunda uçan balonlar aracılığıyla mektuplarımızı tören günü gökyüzüne bıraktık. Aradan birkaç gün geçtikten sonra mektubumuzun Manisa'nın Gördes ilçesi Karaağaç Köyü'nde Mehmet amcaya ulaştığını duyduk. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Okul Müdürümüz Yücel Çakır'a Bey'e hemen telefon etti Mehmet amcamız, biz de öğrencilerimize bu müjdeli haberi verdik. İnanılmaz bir mutluluk yaşadık okulumuzda" dedi.

"Mektubumun ulaştığını duyunca çok sevindim"

Yazdığı mektubun Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Yavuz'a ulaştığı için mutlu olduğunu söyleyen 8. sınıf öğrencisi Gülnur Önder, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramından birkaç gün önce duygu ve düşüncelerimizin olduğu bir mektubun balon ile uçurulacağını öğrendim. Ben de mektup yazdım. Tören günü mektubumun seçildiğini ve balon ile havaya uçurulacağını öğrendim. Tören günü de mektubu balonla havaya uçurduk. Birkaç gün sonra mektubun Manisa'nın Gördes ilçesi Karaağaç Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet amcaya ulaştığını duydum. Çok mutlu oldum, sevindim. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

8. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Çelik ise "Yaptığımız etkinlik çok güzel; çünkü insanlara Cumhuriyetin önemini anlatmak gibi bir amacımız vardı. 29 Ekim'de tören günü öğretmenlerimiz mektuplarımız seçti ve uçan balonla gökyüzüne gönderdik. Belki çoğu ulaşmadı; ama biz elimizden geleni yaptık ve insanlara Cumhuriyetin önemini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Yavuz: "Mektup nereden geldi diye merak ettim"

Köyden tarlaya giderken köy yolunun kenarında sönmüş balon kenarında mektubu bulduğunu ifade eden Mehmet Yavuz, "Balonda mektubu görünce merak ettim. Daha sonra mektubu okuyunca duygulandım. Cumhuriyetimizle ilgili bir şeyler yazdığını gördüm ve Cumhuriyetimiz kutlanıyordu. Sonra müdürümüzün telefon numarası vardı. Müdürü aradım, o da nereden aradığımı sordu. Ben de Manisa'nın Gördes ilçesi Karaağaç Köyü'nden aradığımı söyledim. Duygulandım yani. Nereden geldi diye merak ettim meğer 110 kilometre uzaklıktaki İzmir Bayraklı'dan gelmiş. Yolun kenarındaki balonlar patlamış haldeydi. Mektubu o şekilde buldum. Şaşkınlık içerisindeydim" diyerek sözlerini tamamladı.