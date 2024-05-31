İzmir'deki tarihi Forbes Köşkü artık 24 saat korunuyor

İzmir'in Buca ilçesinde önemli tarihi yapılardan olan, bakımsızlıktan harabeye dönerek hırsızların talan ettiği Forbes Köşkü, artık 24 saat korunuyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen tarihi köşke hala çivi bile çakılmazken iki bakanlık arasında ise devir gelişmesi yaşandı.

Buca ilçesinde 1908 yılında levanten Forbes ailesi tarafından yapılan tarihi Forbes Köşkü, içler acısı haliyle gündeme gelmişti. Daha önce hırsızların talan ettiği köşk adeta kendi haline bırakılırken, aradan 23 yıl geçmesine rağmen restorasyon yılan hikayesine döndü.

Artık 24 saat korunuyor

Öte yandan, bakımsız kalan köşkle ilgili ise güvenlik önlemleri artırıldı. Köşkü, 24 saat boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından görevlendirilen güvenliklerin koruduğu öğrenildi. Vatandaşlarında alana girişine ve fotoğraf çekilmesine izin verilmezken, tarihi köşkün merdivenlerine ve bazı bölümlerine şeritler çekildiği gözlemlendi. Alınan bu önlemle birlikte ise hırsızların ve madde bağımlıların köşke gelmesi engellendi.

Köşkte ve 5 dönümlük arazide devir işlemi

Alınan bilgiye göre, yeniden gündeme gelen köşk ve 5 dönümlük arazi, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon yapılarak kullanılmak üzere 49 yıl süreyle kiralanmıştı. Bakanlığın hazırladığı restorasyon projesi sonuçsuz kalırken, köşk ve 5 dönümlük arazi kirası dolmadan yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devredildi.

Çarpıcı ve görkemli yapısıyla dikkat çeken, görüntüsüyle üzen köşkle ilgili ne olacağına ise henüz karar verilmediği öğrenildi. - İZMİR