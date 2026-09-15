İzmir'deki eylemde gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı... Baro Başkanı Yılmaz: 'Asla sesimizi kısamayacaksınız'

(İZMİR) -"Ailem Güvende" operasyonlarını protesto yürüyüşünde gözaltına alınan avukat Halil Dönmez serbest bırakıldı. Dönmez'in serbest bırakılması sonrası İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, operasyonların hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Asla sesimizi kısamayacaksınız. Sizin yönelttiğiniz hiçbir şiddet sözümüzü söylemekten bizi vazgeçirmeyecek" dedi.

İzmir Barosu'nun çağrısıyla, İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonlarını protesto eyleminde gözaltına alınan avukat Halil Dönmez emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Dönmez, burada savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Avukat Dönmez, adliye önünde meslektaşları tarafından karşılandı.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, burada yaptığı basın açıklamasında, 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Aileyi Koruyoruz" adlı operasyonlarda birçok derneğin yöneticilerinin huksuz biçimde gözaltına alındıklarını anlattı.

"12 Eylül 1980 faşist darbesinden 46 yıl sonra aynı gün yeni bir operasyon yapıldığını" söyleyen Yılmaz, "Kimlere? Hak savunucularına, adalet isteyenlere, 'Hak, hukuk, adalet' diyenlere, kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi söylemeyen, muhalefet eden, yönelimleri farklı olan, cinsiyeti farklı olan insanlara karşı yönelttikleri düşman ceza hukukunu bir kez daha hayata geçirmek için bir operasyon başlatıldı" dedi.

Operasyonları protesto amacıyla pankart açarak yürüyüş yapmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "LGBTİ+ amblemini ya da yazısını gören emniyet güçleri bu pankartın açılmasına ne yazık ki izin vermediler. Protestonun temel amacı buydu zaten" diye konuştu.

Ancak burada polis şiddetine maruz kaldıklarını söyleyen Yılmaz, mesleğini belirtmesine rağmen avukat Halil Dönmez ile bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yılmaz, Dönmez'in serbest bırakıldığını, ancak diğer kişinin halen gözaltında bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"'Aileyi Koruyoruz' başlığı altında başlatılan bu operasyon aslında kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan, kendileri gibi söylemeyen, kendileri gibi makul vatandaş olmayan herkese yönelik bir operasyondur, tamamen hukuk dışıdır. Adaletin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarını savunan, güvenli bir yaşamı savunan, kardeşçe bir arada yaşamayı savunan herkese yönelik bir operasyondur. Bu ülke artık bir hukuk devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti dört yanı demir parmaklıklarla çevrilmiş bir cezaevidir. Sanatçısından, sendikacısından, avukatından, muhalif olandan, farklı düşünenden, farklı söyleyenden korkan ve bu korkusunu hukuk sopasıyla o insanların, o kurumların, o STK'ların tepesine vurmaya çalışan bir anlayıştan bahsediyoruz. Siz aileyi mi korumak istiyorsunuz? O zaman kadın cinayetlerini sonlandırın. Siz aileyi mi korumak istiyorsunuz? O zaman çocuk istismarlarını sonlandırın. Siz aileyi mi korumak istiyorsunuz? O zaman bu insanları açlık sınırında yaşamaktan, yoksulluktan, adaletsizlikten koruyun. İnsanların adalete erişimini, sağlığa erişimini, eğitime erişimini ücretsiz kılın. Ailelerin çocuklarını aç bitap vaziyette okula göndermelerine engel olun. O insanları adaletli, adil bir yaşam için, güvenli bir yaşam için düzenlemeler yapın. O insanların hayatlarına, geleceklerine, yarınlarına ipotek koymak için yapmayın. Aileyi korumak, doğayı korumakla, adil ve adaletli bir yaşam kurmakla başlar. Sizin gibi düşünmeyen, yaşamayan insanlara adaletsizlik, hukuksuzluk ve hukuki şiddeti uygulamakla, o insanları kriminalize etmekle, gözaltına almakla, dün olduğu gibi bu şiddeti uygulamakla gerçekleşmez."

"HAK, HUKUK, ADALET MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Serbest bırakılan avukat Halil Dönmez de haksız, hukuksuz şekilde gözaltına alındığını ifade ederek, "Ama eğer gözaltılardan korkarsak hiçbir yere varamayız. Biz mücadelemizi devam ettirmek zorundayız. Ülkemizi aydınlık günlere ancak bu şekilde çıkarabiliriz. Gözaltına alındığımda, dakikası geçmeden meslektaşlarım Emniyet Müdürlüğü'ne akın etti. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Baromuz her zaman arkamızda oldu, yanımızda oldu, desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Bu nedenle Baro Başkanımıza, meslektaşlarımıza ve hukuk derneklerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hak, hukuk, adalet mücadelemiz devam edecek. Örgütlü mücadelemiz devam edecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz" dedi.

Kaynak: ANKA