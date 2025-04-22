IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

İzmir'de Özel Çocuklara 23 Nisan Coşkusu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, zihinsel engelli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in de katıldığı etkinlik, özel çocukların etkinlik ve hazırlıklarla dolu bir gün geçirmesini sağladı.

İzmir'de özel çocuklara, özel 23 Nisan kutlaması

İZMİR - İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan zihinsel engelli çocuklara özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gerçekleşti. Etkinlikte Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner de özel çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Bornova Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından zihinsel engelli çocuklara özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Akranları gibi bayram kutlamak isteyen çocuklar için düzenlenen etkinlik öncesi özel çocuklar, kursiyerler tarafından bayrama hazırlandı. Saç tasarımları, makyajları ve yüz boyamaları yapılan çocuklar, bayrama hazır oldu. Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yeliz Ünal'ın da katıldığı etkinlikte özel çocuklar şiir ve şarkılarla 23 Nisan'ı doyasıya kutladı. Etkinlik sonunda Kaymakam Şahiner, çocuklara bileklik hediye ederken, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program sonladı.

"Bu kutlama çok daha özel"

Programa katılarak çocukların coşkusuna ortak olan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "İlçemizde 275 kurumumuzda kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Ancak buradaki kutlama çok daha özel. Özel çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bilmesi, coşkusunu yaşaması, Cumhuriyetin faziletlerini anlaması çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.