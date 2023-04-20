İzmir Büyükşehir ve Fazıl Say İş Birliğiyle Yaşama Geçirilen '100. Yıl Marşı', 23 Nisan'da İlk Kez Halkla Buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için Türk halkına armağan ettiği ‘100. Yıl Marşı’, 23 Nisan akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) ilk kez halka açık şekilde seslendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için Türk halkına armağan ettiği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ilk kez halka açık şekilde seslendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına Türk halkına bir armağan sunuyor. Bestesini dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın yaptığı 100. Yıl Marşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk kez Türkiye ile buluşacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 23 Nisan'da seslendirilecek eseri tüm İzmirliler saat 20.00'da ücretsiz olarak AASSM'de dinleyebilecek. Salonun dışında da led ekran kurulacak. 100. Yıl Marşı; Halk TV'den, İzmirTube ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına en güzel hediyeyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vereceklerini kaydeden Başkan Tunç Soyer, "Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev kadro, 100. Yıl Marşı'nı İzmirlilerle buluşturacak. Çok heyecanlıyız. Bu heyecan ve coşkuya ortak olmak isteyen herkesi 23 Nisan akşamı saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesinin on yıllara uzanan bir süreç olduğunu söyleyen Fazıl Say ise şunları kaydetti:

"Ben içime sinen bir marş besteledim ve bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı imkanlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum. 'Ver elini' diye yazmış şair Ayten Mutlu. Bestelediğim 100. Yıl Marşı'nın sözlerinde ben onu çoğalttım. 'Ver ver ver ver elini' diye yazdım. Çünkü biz halkız, bir bütünüz. Yüzyıl önce de, yüzyıl sonra da bir bütün olacağız. Birbirimizin elini tutarsak, 'Ver elini' dersek her şeyin üstesinden geliriz."

Marşın 'Ver Elini' şiirini Ayten Mutlu kaleme alırken, bestesini Fazıl Say, orkestra şefliğini Can Okan, koro şefliğini ise İlhan Akyunak üstlendi. Marşın seslendirmesini ise Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) yaptı.