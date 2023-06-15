İzmir Büyükşehir Meclisindeki Arbede Sonrası Özür Mesajı

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı birinci oturumunda AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında çıkan tartışmaların ardından meclis üyeleri toplantının ikinci oturumunda İzmirlilerden yaşanan olaylardan dolayı özür diledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda dün gerçekleştirildi.

Toplantı da ilk söz alan isim CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın oldu. Aydın konuşmasında, "Meclisteki görüşmeler sırasında ne yazık ki hiç istemediğimiz görüntülerle ve durumlarla karşılaştık. Ne olursa olsun daha fazla tahammül ederek, daha fazla dinleyerek birbirimize karşılıklı saygı göstererek tartışmaları İzmir halkına yaraşır şekilde sürdürmeliyiz. CHP olarak meclisteki bundan sonraki çalışmalarda da sözümüzü daha doğru şekilde dile getirmek karşılıklı saygıyı daha fazla talep etmek ve yerine getirmek üzerine bir tavrımız olacak. Pazartesi günü meydana gelen tartışmalar, olaylar konusunda İzmir halkına izlemek durumunda bıraktığımız görüntü ve durumlardan dolayı grup adına özür diliyorum" dedi.

"HİÇBİR MECLİS ÜYESİ ARKADAŞIMIZIN ZARAR GÖRMESİNİ, ÜZÜLMESİNİ İSTEMEYİZ"

AKP Grup Başkanvekili Özgür Hızal de "Ben de sayın Aydın'ın dile getirdiği gibi talihsiz hadiselerden dolayı grubum adına hem meclis heyetinden hem de İzmirlilerden özür diliyorum. Burada her gruptaki meclis üyesi arkadaşımız İzmirlilerin menfaati için burada bulunduğunun farkındayız. Dönem dönem farklı düşünmemizden kaynaklanan tartışmalar yaşanıyor biz hiçbir meclis üyesi arkadaşımızın zarar görmesini, üzülmesini istemeyiz. O gün anın vermiş olduğu birtakım stresten kaynaklanan istenmeyen görüntüler yaşandı. Burada tabi bir meclis üyesi arkadaşımıza zarar vermek kastıyla yapılmış bir durum söz konusu değil, tamamen o kargaşanın engellenmesi için yapılmış bir davranıştı. Bu vesile ile tüm İzmirliler'den grubum adına özür dilerim" diye konuştu.

"HAFIZAMIZDAN SİLMELİYİZ"

MHP Grubu adına söz alan Grup Sözcüsü Hakan Şimşek aynı olayın bir daha yaşanmayacağını vurgularken, "Pazartesi akşamı mecliste olan kargaşanın görüntüleri ülke basınında da yayınlandı. İşin özünde olaylar hiç öyle görüldüğü gibi değil. Ama ne görülürse görülsün bunun hiçbir mazereti yok. İzmir meclisi ve üyeleri, İzmir'e ve İzmir halkına yakışır şekilde temsil görevini yerine getirmeliydi. Biz yatıştırıcı, samimi duygular o oturumdaki hoş olmayan görüntüleri gidermek adına müdahalemizi yaptık. Aslında biz İzmir'e hizmet etmek için her grup hizmetlerini doğruluğu ya da yapabilirliği ya da yapamadıkları ile yargılanmasını isteriz. İzmir ülkemize ve dış ülkelere de örnek olmalı. İzmirlilerden istirham ediyorum o görüntüleri hafızamızdan silmemizi istiyorum. Bu meclis İzmirlinin karşısına asla bir daha o görüntüler ile çıkmayacaktır" ifadelerini kullandı.

SEVİNÇ: İZMİR HALKI ADINA ÜZÜNTÜ YAŞADIK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de "Birtakım düşüncelerde, projelerde farklı görüşlerimiz olmakta. Pazartesi günü ise hararetli, daha farklı toplantı oldu. Hepimiz üzüldük. İzmir halkı adına üzüntü yaşadık. Dileğimiz İzmir'imize bu görüntüleri yaşatmamak bu düşünceler ışığında İzmir halkına üzüntülerimi dile getiriyorum" dedi.

"HİÇBİR ARKADAŞIMIZI İNCİLTECEK, KIRACAK FİZİKİ EYLEM İÇERİSİNDE OLMA İRADESİ TAŞIYAN BİRİ DEĞİLİM"

Yaşanan arbedede yer alan isimlerden olan AKP Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, "Bizim grup yönetimi olarak tavrımız oradaki gerginliğin yatıştırmak ve bu tartışmayı sonlanması adına verdiğimiz bir mücadeleydi. 4 yıllık meclis maratonu boyunca şahsım hep şuna dikkat etmiştir. Fikri olarak tartışabiliriz ama ben başta Mehmet Bey olmak üzere hiçbir arkadaşımızı inciltecek, kıracak fiziki eylem içerisinde olma iradesi taşıyan biri değilim. Bu yüzden Mehmet beyde kusura bakmasın. Ayırmak adına gittiğimiz mücadele de arzu etmediğimiz durumlar ortaya çıktı. Biz burada farklı düşüncelerin farklı partilerin temsilcileri olsak da insani özellikleri taşımak zorundayız" diye konuştu.

"BENİM NİYETİM ORADA HÜSNÜ BEYİ TELKİN ETMEK VE SAKİNLEŞTİRMEKTİ"

Yaşanan kavgada yere düşen CHP'li Mehmet Maltepe ise, "Bende CHP'li bir meclis üyesi olarak amacım hizmet etmek. Hüsnü arkadaşımla da çok uzun zaman birlikte çalıştık. Benim niyetim orada Hüsnü Beyi telkin etmek ve sakinleştirmekti. Tabi ne anlatırsak anlatalım dünkü olayları yatıştıramaz. Bende şahsım olarak İzmir halkından özür diliyorum. Arkadaşımızın da genç olduğunu ve önünde çok seçimler olduğunu hatırlatmak isterim. O bir kardeş olarak bizden özür diledi ise bizde bir abi olarak gerekeni yaparız kendisi de kusura bakmasın" dedi.

"BU OLGUN TAVIRLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Meclis üyelerinin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu da şunları söyledi:

"Hem grup başkan vekillerimize hem sayın Hakan Yıldız'a hem de gerçekten bu kadirşinas tavrı gösterdiği içinde Mehmet Maltepe'ye ben de oturumu yöneten bir arkadaşını olarak şükranlarımı sunuyorum. Olgun bu tavır aslında siyasetin ve meclis üyelerinin geldiği seviye acısından kıymetlidir. Önümüzde dokuz toplantımız var. O toplantılarda, İzmir'in meseleleri hakkında söz söylemeye ve o sözü birbirimize saygı, sevgi ve birbirinizin hakkını gasp etmeden hele hele bunun dışında bir söylem ya da sözle müdahale etmeden sürdürmeye çalışacağım. Bu olgun tavırlar için teşekkür ediyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

MECLİS TOPLANTISI 3'ÜNCÜ OTURUMUNDAN GÖRÜNTÜLER

2.VİDEO

MECLİS TOPLANTISI 2'NCİ OTURUMUNDAN ARŞİV GÖRÜNTÜLER