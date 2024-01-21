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İZBAN'a Gürçeşme durağı yapılıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'a Konak Lale Mahallesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Koyundere ve Asarlık'ta yeni duraklar yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Konak Lale Mahallesi'nde yapılan durağın adı Gürçeşme olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkın İzmirlilerin toplu taşımadan daha rahat yararlanması amacıyla İZBAN'a Konak Lale Mahallesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Koyundere ve Asarlık'ta yeni duraklar yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda Şirinyer ile Kemer istasyonu arasındaki Konak Lale Mahallesi'nde yapılan durağın adının Gürçeşme olmasına karar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin iki yakasını birbirine bağlayan İZBAN'a dört yeni durak kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Şirinyer ile Kemer istasyonu arasındaki Konak Lale Mahallesi ve Katip Çelebi Üniversitesi yakınında çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Menemen Asarlık ile Koyundere'de yeni istasyonların yapımına önümüzdeki günlerde başlayacak.

DURAĞIN ADI GÜRÇEŞME OLACAK

İzmirlilere rahat, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi,  gelen istekler doğrultusunda Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan Lale Mahallesi'ndeki durağın adını belirledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gelen talepleri değerlendirerek durağın adını Gürçeşme olarak belirledi.

BENLİGÜL: "ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞA HİZMET"

Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, "Yapılan istasyonun hikayesi çok eski yıllara dayanıyor. Mahalle sakinlerimiz uzun yıllardır bunun mücadelesini verdi. Hem yazılı hem de görsel basında Gürçeşme istasyon istiyor diye gündeme geldi. İstasyonun adının Gürçeşme olması uygundur, önemli olan vatandaşa hizmet. Gürçeşme semtine hayırlı olsun" diye konuştu.

KARAKAYA: "TUNÇ BAŞKANIMIZ SÖZ VERDİ YAPTI"

Küçükada Mahalle Muhtarı Sabriye Karakaya, "İZBAN çalışmaya başladığında Gürçeşme halkı trene binemiyordu. Uzun süre muhtar arkadaşlarımızla verdiğimiz mücadele sonucunda Tunç Başkanımız yerinde inceledi. Söz verdi yaptı. İstasyonun adının da Gürçeşme olması konusunda Tunç Başkanımızın göstermiş olduğu duyarlılığa çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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