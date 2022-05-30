İyiliğe dönüşen tasarımlar eğitime destek olacak - Haberler

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin, mobilya tasarımı dersi çerçevesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfını (TEGV) desteklemek amacıyla imza attıkları tasarımlar üretilmeye başlandı. 'Empatik Fikir' teması çerçevesinde tasarlanan projeler arasından seçilen ve bir firma tarafından seri üretime geçilen mobilyaların tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Satıştan elde edilecek gelirin tamamı TEGV'e bağışlanacak.

Yaşar Üniversitesi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve bir firmanın ortak girişimiyle sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen "Empatik Fikir" projesi çerçevesinde, üretilmeye başlanan mobilyaların tanıtımı için TEGV Çiğli Eğitim Parkında tören düzenlendi.

Törene; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Orpak Caploonba Firması Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Orpak, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, akademisyenler ve kurumlardan temsilciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, topluma katkı sağlayan bu tarz projeleri çok önemsediklerini belirterek, "Üniversitemizin bazı değerleri ve bir stratejik planı var. Bu planın en önemli sac ayaklarından biri, toplumla iç içelik ve topluma katkı. Bu proje de toplumla iç içeliğin en somut örneği. Empatiyi hayata geçirmeyi amaçlaması, tüm gelirin TEGV'e bağışlanması da çok önemli bir şey. Bu tür değer oluşturanları çok önemsiyoruz" dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da, Yaşar Üniversitesi ile daha önce de birlikte projelere imza attıklarını belirterek, "Yine öğrenciler tarafından üretilen tasarımlardan bazılarını merkezimizde kullanıyoruz. Pandemi döneminde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte çocuklarımız empati yaptılar, kendilerini kardeşlerinin yerine koydular, abla ve ağabeylerinden onlara göre tasarımlar yapmalarını istediler. Ortaya birbirinden değerli projeler çıktı" diye konuştu.

Çocukların eğitime katkı sağlayacak

Firmanın yönetim kurulu üyesi Furkan Orpak ise geleceği şekillendirmeleri gerektiğine inandıklarını belirterek, "Firmamız var olduğu sürece, çocuk ve gençlerin yanında olmaya, eğitime katkı sağlamaya devam edecek. Çocukların eğitimine katkı sağlayacak bu projede olmaktan mutluluk duyuyoruz ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Dekan Prof. Dr. Meltem Gürel da, "Bu projeyi çok önemsememizin iki ana nedeni var; öncelikle proje, diğer paydaşlarımıza olduğu gibi öğrencilerimize de farkındalık ve sosyal sorumluluk alanında çok değerli katkı sağladı. Fakültemizin misyonu, geleceğe ışık tutan, geleceğin mekanlarını şekillendiren, alanımıza yön veren projelere imza atan, sosyal sorumluluk sahibi meslek insanları yetiştirmek. Proje endüstri ile olan iş birliği açısından da çok değerli. Edindikleri deneyimin iki yaşamlarına ışık tutacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav da, bugüne kadar bölüm olarak hemen her projede bir kurum ya da kuruluşla iş birliği yaparak gerçek hayattan projeler ortaya çıkardıklarına dikkat çekerek, bu iş birliğinin de hem kendi öğrencileri hem de TEGV öğrencileri için oldukça eğitici olduğunu dile getirdi. Ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio ise empatinin önemini vurgulayarak bu projenin, insanların özünde olan daha büyük bir sosyal amaç için birlikte çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi.

Ders koordinatörü Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sergio Taddonio, Gökhan Keskin ve yarı zamanlı öğretim elemanları Cengiz Ultav, Ertan Demirkan, Can Aysan ile araştırma görevlileri İrem Deniz Akçam, Müge Sever önderliğinde ilerleyen projenin amacı "empati" kelimesinden yola çıktı. Geçen yıl, yıl sonu bitirme projeleri çerçevesind öğrenciler, öğretim elemanlarının gözetiminde, Caploonba uzmanlarının desteği, TEGV tarafından sağlanan eğitim programlarında aktif olarak yer alan çocuklar ile ebeveynlerinin katkıları ve geribildirimleriyle tasarım fikirlerini geliştirdi.

Firma, toplam 25 öğrenci projesi arasından, satış kampanyası için optimize edilebilecek, prototip oluşturulabilecek, üretilebilecek ve tüm mağaza ağı içinde dağıtılabilecek üç tasarım önerisini seçti. Ayşenur Allı ve Hazal Vecel'in Dino Bench, Gülşah Altınok ve Mehlika Soycan'ın Little House, Ece Kişioğlu ve Bartu Mısırlı'nın Mini-Mo isimli tasarımları Orpak Caploonba firması fabrikasında seri olarak üretilmeye başlandı. Mobilyalar, mağazalarda satışa çıkarıldı ve elde edilecek tüm gelir TEGV'e bağışlanacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel