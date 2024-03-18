Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Vatanımız tehlikede

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Çorum'da yaptığı açıklamada, ülkede bulunan sığınmacı ve kaçak yabancı sayısının 10 milyonu aştığını ve bu durumun 2053 yılında ülke nüfusunun yüzde 30'unu geçeceğini belirtti.

ERKAN KARACA

İyi Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Çorum'da; "10 milyonu aştı sığınmacı ve kaçak yabancı. ve eğer buna bir çözüm bulamazsak korkarız yaptığımız hesaplamalara göre 2053 yılında ülkemizin nüfusunun yüzde 30'una yaklaşık bir noktaya gelecekler. Vatanımız, işte Anadolu'nun feraseti, vatanımız tehlikede diyor" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Zorlu, şunları söyledi:

"Diyoruz ki ekonomiyi düzelteceğiz. Adaleti yeniden getireceğiz. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, bu sokakta dolaşan insanların cebinde, kalbindeki adaleti de bizim sağlamamız gerekiyor ve üçüncüsü ülkemizin her yanını saran sığınmacı problemi. Değerli hemşehrilerim 10 milyonu aştı sığınmacı ve kaçak yabancı ve eğer buna bir çözüm bulamazsak korkarız yaptığımız hesaplamalara göre, 2053 yılında ülkemizin nüfusunun yüzde 30'una yaklaşık bir noktaya gelecekler. Vatanımız, işte Anadolu'nun feraseti, vatanımız tehlikede diyor. Biz elbette insani vasıflarla yetiştirilmiş bu kültürün Anadolu özellikle, böyle yoğrulmuş bir milletiz ama bu millete daha fazla haksızlık yapmaya gerek yok. Bakın 2011 yılından bugüne 20 yıl olmuş, bu millet yeterince konukseverliği fazlasıyla yaptı. Gerçekten ferasetiyle yaptı ama artık buna bir son vermek lazım."

Kaynak: ANKA / Yerel

Milletvekili Kürşad Zorlu İYİ Parti Ankara Çorum Göçmenler Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title