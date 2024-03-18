İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Vatanımız tehlikede

ERKAN KARACA

İyi Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Çorum'da; "10 milyonu aştı sığınmacı ve kaçak yabancı. ve eğer buna bir çözüm bulamazsak korkarız yaptığımız hesaplamalara göre 2053 yılında ülkemizin nüfusunun yüzde 30'una yaklaşık bir noktaya gelecekler. Vatanımız, işte Anadolu'nun feraseti, vatanımız tehlikede diyor" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Zorlu, şunları söyledi:

"Diyoruz ki ekonomiyi düzelteceğiz. Adaleti yeniden getireceğiz. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, bu sokakta dolaşan insanların cebinde, kalbindeki adaleti de bizim sağlamamız gerekiyor ve üçüncüsü ülkemizin her yanını saran sığınmacı problemi. Değerli hemşehrilerim 10 milyonu aştı sığınmacı ve kaçak yabancı ve eğer buna bir çözüm bulamazsak korkarız yaptığımız hesaplamalara göre, 2053 yılında ülkemizin nüfusunun yüzde 30'una yaklaşık bir noktaya gelecekler. Vatanımız, işte Anadolu'nun feraseti, vatanımız tehlikede diyor. Biz elbette insani vasıflarla yetiştirilmiş bu kültürün Anadolu özellikle, böyle yoğrulmuş bir milletiz ama bu millete daha fazla haksızlık yapmaya gerek yok. Bakın 2011 yılından bugüne 20 yıl olmuş, bu millet yeterince konukseverliği fazlasıyla yaptı. Gerçekten ferasetiyle yaptı ama artık buna bir son vermek lazım."