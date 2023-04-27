İyi Parti Osmaniye Milletvekili Adayı Loğoğlu: "Devlete Yapılan Bağışların Bir Partinin Seçim Aracı Tarafından Dağıltılmasının Kamuoyunu Vicdanında...

İYİ Parti Osmaniye Milletvekili adayı Elif Loğoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP Osmaniye milletvekili adayı Derya Yanık'ın seçim aracında AFAD kolileri görülmesine tepki gösterdi. Loğoğlu, "Biz bu konudan rahatsızız çünkü artık ülkemizin 6 Şubat'ta yaşamış olduğu depremin yaralarının devlet tarafından sarılması gerekirken devlete yapılan bağışların bir partinin seçim aracı tarafından dağıtılması, bunun haksızlık olduğunu ve bu konuda kamuoyunun vicdanlarında büyük yaralar oluştuğunu düşünüyoruz" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

İyi Parti Osmaniye Milletvekili adayı Elif Loğoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP Osmaniye milletvekili adayı Derya Yanık'ın seçim aracında AFAD kolileri görülmesine tepki gösterdi. Loğoğlu, "Biz bu konudan rahatsızız çünkü artık ülkemizin 6 Şubat'ta yaşamış olduğu depremin yaralarının devlet tarafından sarılması gerekirken devlete yapılan bağışların bir partinin seçim aracı tarafından dağıtılması, bunun haksızlık olduğunu ve bu konuda kamuoyunun vicdanlarında büyük yaralar oluştuğunu düşünüyoruz" dedi.

İyi Parti Osmaniye Milletvekili adayları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AKP Osmaniye Milletvekili adayı Derya Yanık'ın seçim aracında AFAD'ın yardım malzemelerinin bulunmasına yaptıkları Kadirli seçim bürosunda yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İYİ Parti Osmaniye Milletvekili adayı Elif Loğoğlu, şunları söyledi:

"KAMUOYU VİCDANINDA YARALAR OLUŞTURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

"İYİ Parti Osmaniye teşkilatı ve İYİ Parti Osmaniye'nin milletvekili adayları olarak yaşadığımız sıkıntılar üzerine basınımıza kamuoyuna bu duyuruyu yapmak zorunluluğu hissettik. Bizler Osmaniye'de milletvekili adayları ve teşkilatlarımız olarak 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri açıklandıktan sonra tabii ki diğer partilerin de aday listeleriyle birlikte aslında karşımızda bir bakan, bir genel başkanla karşı karşıya yarışmak durumundayız. Bunlar hiç önemli değilken biz devletin imkanlarıyla karşı karşıya yarışırken bizim işte astığımız bayraklarımızın kesilmesi, büromuzun önünde boş mermi kovanının bulunmuş olması, bunlardan da sonra çocuğumuzun kumbarasını boşaltıp AFAD'a bağışladığı, kadınlarımızın kefenlik dediği parasını bağışlarla hazırlanan yardım kolileri bugün bakanımızın tanıtım aracından, milletvekili adayı demiyorum, bakanımızın tanıtım aracından dağıtıldığı görülmüştür. Biz de bu toplantıyı kamuoyuna bu duyuruyu yapmakla zorunlu hissettik. Biz bu konudan rahatsızız çünkü artık ülkemizin 6 Şubat'ta yaşamış olduğu depremin yaralarının devlet tarafından sarılması gerekirken, devlete yapılan bağışların bir partinin seçim aracı tarafından dağıtılması, bunun haksızlık olduğunu ve bu konuda kamuoyunun vicdanlarında büyük yaralar oluştuğunu düşünüyoruz.

"BİZDEN YARDIM İSTENSEYDİ SEVE SEVE YARDIMCI OLURDUK"

Medyada çıkan haberler üzerine Sayın Derya Yanık AFAD'ın bu konuda yardım dağıtma konusunda yeterli olmadığını, yardım istediğini söylemiş bu konuda kendilerinin destek olduğunu belirtmiştir ancak bizim partimize bu konuda herhangi bir yardım talebi gelmemiştir. Bizden de yardım isteseydi seve seve biz vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere dağıtımda yardımcı olabilirdik. Soruyorum sizlere bu hak mıdır, adalet midir? Bu konuda oluşan kamuoyundaki yaraların karşılığında bu konudaki cevapları ya da takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."