İyi Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Canoruç, Bakan Nebati Hakkında Bakanlığı Seçim Bürosu Olarak Kullanarak Suç İşlediği Gerekçesiyle Suç...

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı ve Anayasa Hukukçusu Mustafa Şenay Canoruç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında “Devlete ait olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı seçim bürosu gibi kullanarak” suç işlediği gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Canoruç, "YSK derhal bu ve benzeri işlem ve eylemlerin önüne geçmek üzere toplanmalı ve seçimlerin tarafsız, eşit koşullarda ve adaletli şekilde temini için kamu kaynaklarının kullanılamayacağına dair karar vermelidir" dedi.

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı ve Anayasa Hukukçusu Mustafa Şenay Canoruç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında "Devlete ait olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı seçim bürosu gibi kullanarak" suç işlediği gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Canoruç, "YSK derhal bu ve benzeri işlem ve eylemlerin önüne geçmek üzere toplanmalı ve seçimlerin tarafsız, eşit koşullarda ve adaletli şekilde temini için kamu kaynaklarının kullanılamayacağına dair karar vermelidir" dedi.

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı ve Anayasa Hukukçusu Mustafa Şenay Canoruç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında devlet kaynaklarını seçim çalışmalarında kullandığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Diyarbakır Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Canoruç, şunları söyledi:

"DEVLET KAYNAKLARINI KÖTÜ NİYETLİ KULLANMAK SUÇ TEŞKİL EDER"

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na Hazine ve Maliye Bakanı ve 28. dönem milletvekili adayı Nureddin Nebati hakkında suç duyurusunda bulundum. Bilindiği üzere Nebati, şu anda AKP Mersin milletvekili adayıdır. Söz konusu kişi, milletvekili adayı olduktan sonra bakanlık görevinin sona ermesi gerektiği halde istifa etmemiştir. Bu konuda bakanların milletvekili adayı olduktan sonra istifa etmeleri gerektiğine ilişkin anayasa hukukçuları ve idare hukukçularının görüşlerinin hakim olduğu açıktır. Ben de bir anayasa hukukçusu olarak aday olan bakanın mutlaka istifa etmesi kanaatindeyim. Tüm bu tartışmalar devam ederken sunacağım ekli basına yansıyan haberlerde ve kendisinin Twitter hesabındaki açıklamalarından, suç duyurusunda bulunduğumuz Mersin milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak AK Parti'nin Mersin milletvekili adayları, il başkanı ve teşkilat üyeleri ile bir araya gelerek 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin çalışmaları değerlendirdikleri açıkça ifade etmiştir. Devlete ait olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın seçim bürosu gibi kullanıldığı, seçim çalışmalarında devletin personeli, elektriği ve diğer tüm kaynakların kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu eylem siyaseten ve ahlaken kamu vicdanını yaraladığı gibi, devlet kaynaklarının haksız, kötü niyetli olarak kullanılmış olması nedeniyle aynı zamanda suç teşkil etmektedir.

"TOPLANTIYA KATILANLARIN TÜMÜ MENSUBU OLDUĞU SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ"

Gerçekten ilgili kişinin başında bulunduğu bakanlığının yasalarca verilmiş görev tanımında mensubu bulunduğu siyasi partinin seçim çalışmalarında ilgili bakanlığın kullanılmasına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Toplantıya katılanların tümü mensubu olduğu siyasi parti temsilcileri olup, toplantı esnasında devletin kaynakları, personeli, elektriği, varsa suyu, hizmet odası, masası kullanılmıştır. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Böyle bir uygulamanın önüne geçmek ve teamül haline gelmesini önlemek bakımından, aydın sorumluluğu gereğince bir anayasa hukukçusu olarak, avukat ve seçimlerde milletvekili adayı olarak en önemlisi bir vatandaş olarak suç duyurusunda bulunmanın bir görev olduğunu düşünüyorum.

"KAMU GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR"

İlgili bakan yukarıda belirtilen eylemi ile devlet ile siyasi parti ve mensubiyeti karıştırmıştır. Devlet kaynaklarının sorumsuzca, bilerek ve isteyerek, yani kasıtla çarçur etmiş, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde düzenlenen "Kanun Önünde Eşitlik" ilkesi ihlal edilmiştir. Şüpheli, suç teşkil eden eylemini kendi Twitter hesabından duyurarak kabul ve ikrar etmek suretiyle suçun maddi unsurunun gerçekleştiğini gösterdiği gibi, bilerek ve isteyerek, yani kasıtla suçun manevi unsurunu gerçekleştirmek suretiyle kamu görevini kötüye kullanmıştır. Seçim sürecine girilen bu aşamada seçimin adil ve güvenilir yapılmasında, seçimde tarafsızlığın, adaletin tesisinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görevli olduğu gibi mevcut hükümette sorumludur. YSK derhal bu ve benzeri işlem ve eylemlerin önüne geçmek üzere toplanmalı ve seçimlerin tarafsız, eşit koşullarda ve adaletli şekilde temini için kamu kaynaklarının kullanılamayacağına dair karar vermelidir.

"KENDİSİNİN TALİMATIYLA HARCANAN HER KURUŞ ŞAİBELİDİR"

Milletvekili adayı olan bakanın, bakanlığının devam edip etmemesi tartışması bir yana Beytülmalden sorumlu olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi istifaya davet ediyorum. Bu çerçevede, kendisinin emir ve talimatı ile harcanan ve harcanacak her kuruş şaibelidir, vatandaşın ve oy kullanacak seçmenin kendisine güveni de bulunmamaktadır."