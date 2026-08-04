İsviçreli Çiftten Acıgöl'e Tam Not

Türkiye turuna çıkan ve Konya'nın Karapınar ilçesinde mola vererek Acıgöl'de kamp yapan İsviçreli çift, ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını söyledi.

İsviçre'den Nisan ayında karavanlarıyla yola çıkan Patrick ve Nadine, 12 gün önce Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'deki gezi rotalarında İstanbul, Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Yazılıkaya ve Çayırhan Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret eden çift, Kapadokya'ya gitmeden önce Karapınar'da mola verdi. Uzun zamandır görmek istedikleri Meke Krateri'nin yanı sıra Acıgöl'ü de ziyaret eden çift, göl kıyısında kamp kurarak mavi sularda yüzmenin keyfini yaşadı. Acıgöl'e hayran kaldıklarını belirten Patrick ve Nadine, "Suyu çok temiz. Yüzmek gerçekten harika ve burada yüzmekten büyük keyif aldık. Su, bir İsviçre dağ gölü kadar ferahlatıcı, ancak biraz daha tuzlu. İsviçre'deki arkadaşlarımıza da Acıgöl'ü mutlaka tavsiye edeceğiz" dedi.

İcviçreli çift, Türk insanının sıcak yaklaşımını unutamayacaklarını da dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı