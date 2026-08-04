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İsviçreli Çiftten Acıgöl'e Tam Not

İsviçreli Çiftten Acıgöl'e Tam Not
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Türkiye turuna çıkan İsviçreli Patrick ve Nadine çifti, Konya'nın Karapınar ilçesinde Acıgöl'de kamp yaparak doğal güzelliklere hayran kaldı. Suyun çok temiz olduğunu ve İsviçre dağ gölü gibi ferahlatıcı olduğunu belirten çift, Acıgöl'ü arkadaşlarına tavsiye edeceklerini söyledi. Türk insanının sıcak yaklaşımından da memnun kalan çift, Kapadokya'ya gitmeden önce Meke Krateri'ni de ziyaret etti.

Türkiye turuna çıkan ve Konya'nın Karapınar ilçesinde mola vererek Acıgöl'de kamp yapan İsviçreli çift, ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını söyledi.

İsviçre'den Nisan ayında karavanlarıyla yola çıkan Patrick ve Nadine, 12 gün önce Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'deki gezi rotalarında İstanbul, Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Yazılıkaya ve Çayırhan Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret eden çift, Kapadokya'ya gitmeden önce Karapınar'da mola verdi. Uzun zamandır görmek istedikleri Meke Krateri'nin yanı sıra Acıgöl'ü de ziyaret eden çift, göl kıyısında kamp kurarak mavi sularda yüzmenin keyfini yaşadı. Acıgöl'e hayran kaldıklarını belirten Patrick ve Nadine, "Suyu çok temiz. Yüzmek gerçekten harika ve burada yüzmekten büyük keyif aldık. Su, bir İsviçre dağ gölü kadar ferahlatıcı, ancak biraz daha tuzlu. İsviçre'deki arkadaşlarımıza da Acıgöl'ü mutlaka tavsiye edeceğiz" dedi.

İcviçreli çift, Türk insanının sıcak yaklaşımını unutamayacaklarını da dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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