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Khontkar'ın sahnedeki görüntüsü gündem oldu

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Khontkar'ın sahnedeki görüntüsü gündem oldu
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Rapçi Khontkar'ın İstanbul'daki konserinde sergilediği performans sosyal medyada gündem oldu. Üstü çıplak şekilde sahneye çıkan sanatçının dalgın ve bitkin görüntüsü dikkat çekerken, kısa süre sonra herhangi bir açıklama yapmadan konseri yarıda bırakarak sahneden ayrılması izleyicileri şaşırttı. Yaşananların nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Rapçi Khontkar, İstanbul'daki konserinde üstü çıplak ve bitkin bir görüntü sergileyerek sosyal medyada gündem oldu.
  • Khontkar, konseri sırasında mikrofonunu bırakıp hiçbir açıklama yapmadan sahneden inerek konser alanını terk etti ve konser yarıda kaldı.
  • Khontkar'ın konseri yarıda bırakma nedenine ilişkin sanatçı ya da ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Rapçi Khontkar, İstanbul'da verdiği konserde sergilediği performansla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, sahneye üstü çıplak çıkan Khontkar'ın bitkin ve dalgın bir görüntü sergilediği, zaman zaman gözlerini sabitleyerek çevreye baktığı anlar dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

KONSERİ YARIDA BIRAKTI

Konser sırasında performansını sürdüren Khontkar, kısa süre sonra mikrofonunu bırakarak hiçbir açıklama yapmadan sahneden indi. Seyircilerin arasından geçerek konser alanını terk eden rapçinin ani kararı, salondakileri şaşkına çevirdi. Olayın ardından konser de yarıda kaldı.

NEDEN AYRILDIĞI BİLİNMİYOR

Khontkar'ın konseri neden yarıda bıraktığına ilişkin sanatçı ya da ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ayrılığın nedeni henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı yayınlarda teknik bir sorun yaşanmış olabileceği öne sürülse de bu iddia resmi makamlar veya sanatçı tarafından doğrulanmadı.

Kaynak: Haberler.com
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