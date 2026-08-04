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Özgür Özel'in ilk grup toplantısına damga vuran an! Kendisi de gülmeden edemedi

Özgür Özel'in ilk grup toplantısına damga vuran an! Kendisi de gülmeden edemedi Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in ilk grup toplantısına damga vuran an! Kendisi de gülmeden edemedi
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Yeni Parti'nin ilk grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, partisinin adını söyleyeceği sırada kısa süreli bir dil sürçmesi yaşadı. Eski partisi CHP'nin adını anacakken kendini düzelten Özel'in, "İlk günün günahı olmaz" sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada ufak bir dil sürçmesi yaşadı. Eski partisi CHP'nin ismini anmak üzereyken son anda durumu toparlayan Özel'in esprili tepkisi salonda gülüşmelere neden oldu.

ESKİ PARTİSİNİN ADINI SÖYLEYECEKTİ

Yeni Parti lideri Özgür Özel, kürsüde konuşmasını sürdürdüğü esnada partisinin adını zikredeceği sırada "Cumhuriyet..." diyerek cümlesine başladı. Hatasını saniyeler içinde fark eden Özel, cümlesini "YENİ Parti" olarak düzelterek konuşmasını toparladı.

"İLK GÜNÜN GÜNAHI OLMAZ"

Yaşanan bu anlık dil sürçmesi salondaki partililer arasında kahkahalarla karşılandı. Salondaki gülüşmelere kayıtsız kalamayan Özel, duruma esprili bir dille yaklaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine Cumhuriyet... Kendisine YENİ Parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme... Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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