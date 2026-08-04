Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir askerin, silah arkadaşlarına ve sivillere ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından, olayla ilgili açıklama yaptı.

Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında bulunan Hmelnitskiy köyünde bir askerin silah arkadaşlarına ve sivillere ateş açtığını belirten Razvojayev, bunun sonucunda biri asker, 3'ü sivil 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Saldırganın gözaltına alındığını aktaran Razvojayev, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA