Haberler

Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir askerin, silah arkadaşlarına ve sivillere ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da bir askerin, silah arkadaşlarına ve sivillere ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından, olayla ilgili açıklama yaptı.

Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında bulunan Hmelnitskiy köyünde bir askerin silah arkadaşlarına ve sivillere ateş açtığını belirten Razvojayev, bunun sonucunda biri asker, 3'ü sivil 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Saldırganın gözaltına alındığını aktaran Razvojayev, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malezyalı pilot havalimanında paket paket uyuşturucuyla yakalandı

Pilotun valizinden çıkanlar şok etti! Yüzlerce yolcunun canıyla oynadı
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı

Böylesi görülmedi! Bu aile tam 200 dünya rekoru kırdı
Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Vatandaşın namaza durmasını bekleyip çaldı

Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Namaza durmasını bekleyip çaldı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı

Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı
Siz misiniz torbacılık yapan! Eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı

Siz misiniz torbacılık yapan! Tek tek enselendiler