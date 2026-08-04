SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında

Crypto.com’un 9 Mart 2026 tarihli “App Referans Programı”, kullanıcıları referans koduyla platforma yeni müşteri yönlendirmeye çağırıyor. Yeni müşterinin ödül kazanabilmesi için KYC sürecini tamamlaması ve ilk 30 gün içinde işlem yapması gerekiyor.

Yeni müşteri işlem yapmadan ödül yok

Programda 100 dolardan 5 bin dolara kadar dört işlem eşiği bulunuyor. Yeni müşteri bu eşiklere ulaştıkça hem kendisi hem de onu platforma getiren kullanıcı CRO ödülü kazanıyor.

“Diğer tüm uygun ülkeler” kategorisinde 5 bin dolarlık işlem hacmine ulaşılması hâlinde iki tarafa da 50 dolar değerinde ödül öngörülüyor. Böylece mevcut kullanıcının kazancı, getirdiği müşterinin platformdaki işlem hacmine bağlanıyor.

Crypto.com’un güncel İngilizce sayfasında Birleşik Krallık, Güney Kore, Uganda ve Singapur program dışında bırakılıyor. Türkiye bu ülkeler arasında bulunmuyor. Şirket, ürünün ilgili bölgede sunulmaması hâlinde katılım sağlanamayacağını belirtse de Türkiye için açık bir yasak yayımlamıyor.

30 bin dolarlık müşteri yarışı

Crypto.com, Şubat 2026 döneminde en fazla müşteri ve işlem hacmi oluşturan kullanıcılar için 30 bin dolarlık CRO ödül havuzu açıkladı.

Katılımcılardan en az üç yeni müşteri getirmeleri ve bu kişilerin toplamda 1.000 dolarlık işlem hacmi oluşturması istendi. İlk 200 kullanıcı için 25 bin dolarlık ödül ayrılırken şartları karşılayanlar ayrıca 5 bin dolarlık çekilişe dâhil edildi.

Sayfada yarışmanın her ay yenileneceği belirtiliyor. Ancak kamuya açık son ayrıntılı dönem Mart 2026’ya ait. Yarışmanın Ağustos 2026’da sürdüğü doğrulanmış değil.

SPK’nın yasağı doğrudan bu modeli hedefliyor

13 Mart 2025’te yürürlüğe giren III-35/B.1 sayılı Tebliğ’in 30/5-c hükmü, müşteri kazandıran kişilere veya kazandırdıkları müşterilere menfaat sağlanan promosyon kampanyalarını yasaklıyor.

Crypto.com’un programında iki taraf birlikte ödüllendiriliyor. Üstelik ödül, yeni müşterinin KYC sürecini tamamlamasına ve işlem hacmi oluşturmasına bağlanıyor.

Uzmanlar, bu yapının sıradan bir arkadaş daveti sayılamayacağını belirtiyor. Mevcut kullanıcı, yeni müşteri ve işlem hacmi üreten ücretli bir pazarlama aracına dönüşüyor. Programın Türkiye’den kullanılabildiğinin belirlenmesi hâlinde Tebliğ’in 30/5-c hükmü yönünden inceleme ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Tasfiyedeki şirket, yeni müşteri sorusu

Haberler.com’un önceki araştırmasında, Crypto.com’un Türkiye kullanıcı sözleşmesinde hizmet sağlayıcı olarak gösterilen Foris DAX TR’nin SPK’nın tasfiye listesinde bulunduğu ortaya konulmuştu.

Tasfiye yolunu seçen kuruluşların yeni müşteri kabul etmemesi gerekiyor. Buna karşılık Crypto.com’un Türkçe sayfası, mevcut kullanıcıdan yeni müşteri getirmesini; yeni müşteriden ise KYC sürecini tamamlayarak işlem yapmasını istiyor.

Programın Türkiye’den kullanılabildiğinin tespiti hâlinde müşterileri hangi şirketin kabul ettiği, ödülleri hangi tüzel kişinin dağıttığı ve işlemlerin hangi sözleşme üzerinden yürütüldüğü açıklığa kavuşturulmak zorunda.

Referans ağı da inceleme kapsamında

Türkiye’ye yönelik izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı tespit edilirse yaptırım zinciri platformla sınırlı kalmayabilir.

6362 sayılı Kanun’un 109/A maddesi uyarınca izinsiz faaliyeti yürüten gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası gündeme gelebiliyor.

SPK, izinsiz hizmetle bağlantılı internet adresleri için erişim engeli talep edebiliyor.

Uzmanlar, Crypto.com’un Türkçe referans sayfasının, Türkiye’den katılım imkânının ve programı yürüten tüzel kişinin SPK tarafından incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com