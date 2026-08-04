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Benfica'nın Pavlidis için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe rekor kırabilir

Benfica'nın Pavlidis için istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe rekor kırabilir
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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Vangelis Pavlidis için Benfica'nın istediği bonservis bedeli belli oldu. Portekiz ekibinin 45 milyon euro talep ettiği öne sürülürken, transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Yunan golcü kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

Fenerbahçe'nin santrfor transferi için gündemine aldığı Vangelis Pavlidis ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddiaya göre sarı-lacivertli kulüpte futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Yunan golcünün temsilcileriyle görüşmek üzere Madrid'e gitti.

ÖNCE OYUNCU, SONRA BENFICA

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, ilk olarak Pavlidis'i projeye ikna etmeyi, ardından Benfica ile bonservis pazarlıklarına başlamayı planlıyor.

45 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde, Benfica'nın 27 yaşındaki golcü için 45 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemesi halinde Pavlidis, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

30 GOL, 6 ASİST

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yapan Vangelis Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Yunan yıldızın Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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