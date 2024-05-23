İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen inşaat ve tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarını inceledi. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, "Tarihi binaların restorasyonu en geç iki yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor" dedi.

Cerrahpaşa Yerleşkesinde devam eden Yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Projesi kapsamında, aslına uygun inşa ve restorasyon süreçleri devam eden, tescilli kültür varlığı olan tarihi yapılarda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İncelemelere Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın'ın yanı sıra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Doç. Dr. Barış Yıldızlar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse de katıldı.

"Binaların hem deprem güçlendirmesi hem de restorasyonu gerçekleştirilmiş oluyor"

Tarihi yapılardaki çalışmaları inceleyen Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi içinde 6 tane tarihi bina var. Bunların bir kısmının restorasyonu devam ediyor. 1910 ve 1930 yılında yapılan binalarımız var. Kültürel tarihimize sahip çıkıyoruz. Binaların hem deprem güçlendirmesi hem de restorasyonu gerçekleştirilmiş oluyor. Şu an tarihi binalar bölgesindeyiz ancak aynı zamanda Yeni Cerrahpaşa Projesiyle de ilgili önemli çalışmalar aynı anda gerçekleştiriliyor. Geçen yıl içerisinde ihalesi yapılan hastane yapıları bölgesi birinci etap projesi ihale edilmişti" dedi.

"Yeni Cerrahpaşa'nın hafriyat çalışmalarının yüzde 20'si tamamlanmış durumda"

İnşaat alanındaki hafriyatın yüzde 20'sini tamamlandığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, "Yaklaşık 220 bin metrekare kapalı alan olan hastane projesi. Bu hastane projesi derin bir yapı. Bunun için birinci aşamada binin üzerinde fore kazık imalatı çalışmalarına başlandı. Şu anda 800'ün üzerinde fore kazık imalatı tamamlanmış durumda. Yani yüzde 80'ini ki bu inşaatın en önemli aşaması tamamlanmış oluyor. Yeni Cerrahpaşa'nın hafriyat çalışmalarının yüzde 20'si tamamlanmış durumda. Süreç kendi seyrinde ilerliyor. Burada arkeolojik çalışmalar yapılarak süreç ilerliyor" şeklinde konuştu.

"Bizans Dönemine ait su sarnıcı çıktı"

Çalışmalarda bir sarnıcın gün yüzüne çıkartıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, "Bu çalışmalar kapsamında bazı Bizans Dönemi ve Osmanlı Dönemine ait arkeolojik buluntulara rastlandı. Bizans Dönemine ait su sarnıcı çıktı. Bu sarnıcın taşınması ile ilgili bir karar çıktı. Bu su sarnıcı da yeni yerine taşınacak. Yeni yeri de bu yerleşke içinde Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Dönemi dediğimiz yapıların hemen yanına konuşlandırılacak. Her tarihi bina kendi mecrasında ilerliyor. Tarihi binaların restorasyonu en geç iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Yeni Cerrahpaşa Projesinin birinci etabı kaba inşaat süreci 2 yıl, 2 yıl içerisinde de kaba inşaat sürecinin tamamlanması hedefleniyor. Daha sonraki aşama yeni bir ihale süreci ile gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

"Tarihi binaları da orijinaline döndürdüğümüzde kullanacağız"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale de, "Modern hastanemizi büyük alana inşa ediyoruz. Bu binaları da hastanenin yönetim binaları olarak kullanmayı planlıyoruz. Bu binaları da orijinaline döndürdüğümüzde buna göre kullanacağız. Modern anlamda hastane binalarında pencere açıp havalandırma olmuyor" diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları Binası, İdari Bina, Başhekimlik ve Dekanlık binasında restorasyon çalışmalarının devam ettiği, Tıp Tarihi Müzesi ile Neşet Ömer Amfisi'nde ise çalışmaların sona erdiği öğrenildi. - İSTANBUL