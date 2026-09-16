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İstanbul’daki NATO İletişimciler Konferansı’na 42 ülkeden 542 iletişimci katıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, NATO İletişimciler Konferansı’nın 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da konuşlu Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında 42 ülkeden 542 iletişimci ile NATO’nun üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO İletişimciler Konferansı'nın 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da konuşlu Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında 42 ülkeden 542 iletişimci ile NATO'nun üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da konuşlu Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na ilişkin paylaşım yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7-10 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katılımıyla konferansın başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin koordinasyonunda düzenlenen konferansa NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO Sözcüsü Allison Hart başta olmak üzere NATO'nun üst düzey yöneticilerinin de katıldığı kaydedildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Orgeneral Grynkewich ile konferans kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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