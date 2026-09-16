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İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen Filistinli çocuğu bombalayarak öldürdü

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- Gazze Şeridi'ndeki saldırı anlarına ilişkin görüntüler tepki çekti

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı.

İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği ilk hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı.

İsrail ordusu, 12 yaşındaki Filistinli Muhammed ez-Zenati'nin ilk saldırıda yaralanan sağlık görevlisine yardım etmek için yanına gittiği sırada ikinci bir saldırı düzenledi.

Art arda düzenlenen iki saldırıda, 12 yaşındaki Filistinli çocuk ez-Zenati ve sağlık görevlisi Şerif Şadi Labad hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Ez-Zenati'nin yaralanan Filistinli sağlık çalışanına yardım etmeye çalışırken İsrail ordusunun hava saldırısı düzenlediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı ve büyük tepki çekti.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla ihlallerini sürdüren İsrail ordusunun, daha önce birçok kez düzenlediği ardıl saldırılarla ilk saldırılarda yaralananları kurtarmaya çalışan Filistinlileri hedef aldığı biliniyor.

Kaynak: AA
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