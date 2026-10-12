Haberler

İstanbul'da puslu havada Kağıthane'de hava kalitesi indeksi 119'a ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da puslu havada Kağıthane'de hava kalitesi indeksi 119'a ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili puslu hava kentin siluetini gri örtüyle kapladı. İBB verilerine göre 12 Ekim 2026 saat 07.00 itibarıyla Kağıthane'de hava kalitesi indeksi 119, Esenler'de 101 ile hassas seviyede ölçüldü; çocuklar, yaşlılar ve solunum hastalarının dikkatli olması öneriliyor.

İstanbul'da etkili olan puslu hava, kentin siluetini gri bir örtünün arkasında bıraktı. Dronla kaydedilen görüntülerde tarihi yapılar, yüksek katlı binalar ve deniz trafiğinin bulunduğu alanlarda görüş mesafesinin azaldığı görüldü. İBB hava kalitesi izleme istasyonlarının açıkladığı verilerde ise bazı bölgelerde hava kalitesi indeksinin hassas seviyeye ulaştığı, birçok noktada orta seviyede ölçüm yapıldığı belirlendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde kaydedilen dron görüntülerinde kentin üzerine yayılan puslu tabaka dikkat çekti. Tarihi Yarımada'dan gökdelenlerin yükseldiği bölgelere kadar uzanan şehir siluetinde bazı yapılar pusun arkasında güçlükle seçilirken, Marmara Denizi ve Boğaz çevresindeki manzara da gri görünümüyle öne çıktı. Görüntüler, sabah saatlerinde kent atmosferinde oluşan puslu görünümü gözler önüne serdi.

İBB verilerinde Kağıthane ve Esenler öne çıktı

İBB'nin hava kalitesi izleme sisteminde 12 Ekim 2026 saat 07.00 itibarıyla yayımlanan verilere göre Kağıthane istasyonunda hava kalitesi indeksi 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyonun da hassas kategorisinde yer aldığı görüldü. Yenibosna'da indeks 100, Sancaktepe'de 93, D-100 istasyonunda 91 ve Selimiye'de 89 olarak kaydedildi. Bu istasyonlarda hava kalitesi orta seviyede sınıflandırıldı.

Aynı saat diliminde Aksaray'da 82, Tuzla'da 75, Bağcılar'da 67 ve Avcılar'da 64 indeks değeri ölçüldü. Buna karşılık Büyükada'da 49, Arnavutköy'de 48, Beşiktaş'ta 46 ve Beylikdüzü'nde 42 değerleri kaydedilerek hava kalitesi iyi kategorisinde yer aldı. Ölçümler, hava kalitesinin İstanbul genelinde bölgeden bölgeye değiştiğini ortaya koydu.

Partikül madde ve egzoz kaynaklı kirleticiler takip ediliyor

İBB'nin izleme sisteminde partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) gibi kirleticiler takip ediliyor. Ölçüm sonuçları istasyonlara göre farklılık gösterirken, bazı noktalarda PM10 ve NO2 değerleri dikkat çekti.

İBB'nin hava kalitesi izleme ağı, kirleticilerin yanı sıra sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve rüzgar yönü gibi meteorolojik parametreleri de ölçüyor. Bu veriler, hava kalitesinin değerlendirilmesinde ve bölgeler arasındaki farklılıkların anlaşılmasında kullanılıyor.

Hassas grupların dikkatli olması gerekiyor

Hava kalitesinin hassas kategoride ölçüldüğü bölgelerde çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması önem taşıyor. Özellikle hava kirliliğine duyarlı kişilerin, bulundukları bölgedeki güncel ölçümleri takip etmeleri ve olumsuz şartlarda yoğun fiziksel aktiviteyi sınırlandırmaları öneriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Aşk doludizgin! Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık'ta
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı